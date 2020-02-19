В Житомирской области пассажирский автобус врезался в электроопору: есть жертвы – фото

В Коростене, что на Житомирщине, произошла авария. В результате 66-летний водитель автобуса ПАЗ-4234 погиб, еще два человека получили травмы.

ДТП произошло около 7:15. Двое пассажиров возрастом 53 и 63 года обратились в местную больницу для оказания медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливают полицейские. Правоохранители проверяют информацию о возможном резком ухудшении самочувствия водителя.



Авария в Коростене / Фото Нацполиции