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      На Житомирщині пасажирський автобус врізався в електроопору: є жертви – фото

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      Аварія у Коростені / zt.npu.gov.ua

      У Коростені, що на Житомирщині сталася аварія. В результаті 66-річний водій автобуса ПАЗ-4234 загинув, ще двоє людей отримали травми.

      Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції. ДТП сталася близько 7:15. Двоє пасажирів віком 53 та 63 роки звернулися до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.

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      Наразі причини та обставини ДТП встановлюють поліцейські. Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірне різке погіршення самопочуття водія.

       

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини Житомира Аварії та ДТП Новини політики
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