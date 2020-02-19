На Житомирщині пасажирський автобус врізався в електроопору: є жертви – фото
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У Коростені, що на Житомирщині сталася аварія. В результаті 66-річний водій автобуса ПАЗ-4234 загинув, ще двоє людей отримали травми.
Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції. ДТП сталася близько 7:15. Двоє пасажирів віком 53 та 63 роки звернулися до місцевої лікарні для надання медичної допомоги.
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Наразі причини та обставини ДТП встановлюють поліцейські. Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірне різке погіршення самопочуття водія.
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