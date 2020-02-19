На Житомирщині пасажирський автобус врізався в електроопору: є жертви – фото

У Коростені, що на Житомирщині сталася аварія. В результаті 66-річний водій автобуса ПАЗ-4234 загинув, ще двоє людей отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба місцевої поліції. ДТП сталася близько 7:15. Двоє пасажирів віком 53 та 63 роки звернулися до місцевої лікарні для надання медичної допомоги. Дивіться також: На трасі Київ – Одеса рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: багато постраждалих – фото Наразі причини та обставини ДТП встановлюють поліцейські. Правоохоронці перевіряють інформацію про ймовірне різке погіршення самопочуття водія.