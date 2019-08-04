05:48
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      В Зимбабве более высокий уровень политических свобод, чем в России, – Freedom House

      128 Читати новину українською
      Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент России Владимир Путин
      Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва и президент России Владимир Путин / Theconversation.com/uk

      Зимбабве начала опережать более чем в полтора раза показатели уровня политических свобод в России после того, как в этой африканской стране начала меняться власть путем избрания на демократических выборах.

      Об этом свидетельствуют официальные данные международной правозащитной организации Freedom House, на которые обратил внимание в своем блоге независимый российский аналитик Андрей Илларионов.

      Читайте также: Деньги Германии финансируют полицейское государство Путина, – Каспаров

      Собянин (мэр Москвы) заявил, что нынешняя Россия – это не Зимбабве: "Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!". Это тот редкий случай, когда Собянин оказался прав. Хотя Зимбабве далека от западных стандартов гражданских свобод и политических прав, нынешняя Россия находится от них еще дальше,
      – отметил Илларионов.

      Эксперт привел последние данные от Freedom House в подтверждение своих слов:

      "В то время как Россия, которая является "несвободной страной с жестко авторитарным режимом"(согласно классификации Freedom House), опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве 2018 года вышла из группы политически несвободных стран и стала "государством с полусвободным политическим режимом".

      Этого Зимбабве достигла благодаря проведенным в 2018 году президентским выборам, которые хотя и прошли с многочисленными нарушениями, но все же восстановили сам процесс избрания исполнительной власти в стране.

      Зимбабве – это, безусловно, не Финляндия и не Нидерланды. Но сегодня это более свободная страна, чем Россия,
      – отметил российский аналитик.

      Читайте также: В Москве вспыхнули новые протесты: стянули силовиков, есть задержанные – фото и видео

      Что известно о выборах президента Зимбабве?
      В 2018 году на этих выборах победил предыдущий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который одновременно представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Своего конкурента оппозиционера Нельсона Чамизу он опередил на 6,5%.

      Однако сразу после дня голосования в Зимбабве начались массовые демонстрации с беспорядками. Их устроили те, кто считал выборы сфальсифицированными. Участники протестов жгли машины и бросали камни в полицейских. Правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ.

      В результате погибли по меньшей мере 6 человек, еще 14 получили травмы.

      blog_ava
      Впервые с 2015-го: Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
      8 августа
      342
      Теги: Новости политики Новости России исследования Статистика Зимбабве
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      542
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 454
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 890
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      62
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 281
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук