Зимбабве начала опережать более чем в полтора раза показатели уровня политических свобод в России после того, как в этой африканской стране начала меняться власть путем избрания на демократических выборах.

Об этом свидетельствуют официальные данные международной правозащитной организации Freedom House, на которые обратил внимание в своем блоге независимый российский аналитик Андрей Илларионов.

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Собянин (мэр Москвы) заявил, что нынешняя Россия – это не Зимбабве: "Кто громче крикнет, тот и власть? Мы же не в Зимбабве живем!". Это тот редкий случай, когда Собянин оказался прав. Хотя Зимбабве далека от западных стандартов гражданских свобод и политических прав, нынешняя Россия находится от них еще дальше,

– отметил Илларионов.

Эксперт привел последние данные от Freedom House в подтверждение своих слов:

"В то время как Россия, которая является "несвободной страной с жестко авторитарным режимом"(согласно классификации Freedom House), опускается все ниже по шкале политических прав и гражданских свобод, быстро приближаясь к ее самому дну, Зимбабве 2018 года вышла из группы политически несвободных стран и стала "государством с полусвободным политическим режимом".

Этого Зимбабве достигла благодаря проведенным в 2018 году президентским выборам, которые хотя и прошли с многочисленными нарушениями, но все же восстановили сам процесс избрания исполнительной власти в стране.

Зимбабве – это, безусловно, не Финляндия и не Нидерланды. Но сегодня это более свободная страна, чем Россия,

– отметил российский аналитик.

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Что известно о выборах президента Зимбабве?

В 2018 году на этих выборах победил предыдущий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который одновременно представляет правящую партию "Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ). Своего конкурента оппозиционера Нельсона Чамизу он опередил на 6,5%.



Однако сразу после дня голосования в Зимбабве начались массовые демонстрации с беспорядками. Их устроили те, кто считал выборы сфальсифицированными. Участники протестов жгли машины и бросали камни в полицейских. Правоохранители применяли против протестующих слезоточивый газ.



В результате погибли по меньшей мере 6 человек, еще 14 получили травмы.