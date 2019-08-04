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      У Зімбабве вищий рівень політичних свобод, ніж у Росії, – Freedom House

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      Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва та президент Росії Володимир Путін
      Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва та президент Росії Володимир Путін / Theconversation.com/uk

      Зімбабве почала випереджати у понад півтора рази показники рівня політичних свобод у Росії після того, як у цій африканській країні почала змінюватися влада шляхом обрання на демократичних виборах.

      Про це свідчать офіційні дані міжнародної правозахисної організації Freedom House, на які звернув увагу у своєму блозі незалежний російський аналітик Андрій Ілларіонов.

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      Собянін (мер Москви) заявив, що нинішня Росія – це не Зімбабве: "Хто голосніше крикне, той і влада? Ми ж не в Зімбабве живемо!". Це той нечастий випадок, коли Собянін виявився правим. Хоча Зімбабве є далекою від західних стандартів цивільних свобод і політичних прав, нинішня Росія перебуває від них ще далі,
      – зазначив Ілларіонов.

      Експерт навів останні дані від Freedom House на підтвердження своїх слів:

      "У той час як Росія, яка є "не вільною країною з жорстко авторитарним режимом" (відповідно до класифікації Freedom House), опускається дедалі нижче за шкалою політичних прав і громадянських свобод, швидко наближаючись до її самого дна, Зімбабве 2018 року вийшла з групи політично не вільних країн і стала "державою з напіввільним політичним режимом".

      Цього Зімбабве досягла завдяки проведеним у 2018 році президентських виборів, які хоча і відбулися з численними порушеннями, але все ж відновили сам процес обрання виконавчої влади в країні.

      Зімбабве – це, безумовно, не Фінляндія і не Нідерланди. Але сьогодні це вільніша країна, ніж Росія,
      – наголосив російський аналітик.

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      Що відомо про вибори президента Зімбабве? У 2018 році на цих виборах переміг попередній лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва, який водночас представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ). Свого конкурента опозиціонера Нельсона Чамізу він випередив на 6,5%.

      Проте одразу після дня голосування у Зімбабве почалися масові демонстрації з заворушеннями. Їх влаштували ті, хто вважав вибори сфальсифікованими. Учасники протестів палили машини і кидали каміння в поліцейських. Правоохоронці застосовували проти учасників протесту сльозогінний газ.

      У результаті загинули щонайменше 6 людей, ще 14 зазнали травм.

      blog_ava
      За кілька годин після подій у Техасі в США сталася ще одна смертельна стрілянина
      сьогодні
      2388
      Теги: Статистика Новини політики Зімбабве Новини Росії дослідження
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