У Зімбабве вищий рівень політичних свобод, ніж у Росії, – Freedom House

Зімбабве почала випереджати у понад півтора рази показники рівня політичних свобод у Росії після того, як у цій африканській країні почала змінюватися влада шляхом обрання на демократичних виборах.

Про це свідчать офіційні дані міжнародної правозахисної організації Freedom House, на які звернув увагу у своєму блозі незалежний російський аналітик Андрій Ілларіонов.

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Собянін (мер Москви) заявив, що нинішня Росія – це не Зімбабве: "Хто голосніше крикне, той і влада? Ми ж не в Зімбабве живемо!". Це той нечастий випадок, коли Собянін виявився правим. Хоча Зімбабве є далекою від західних стандартів цивільних свобод і політичних прав, нинішня Росія перебуває від них ще далі,

– зазначив Ілларіонов.

Експерт навів останні дані від Freedom House на підтвердження своїх слів:

"У той час як Росія, яка є "не вільною країною з жорстко авторитарним режимом" (відповідно до класифікації Freedom House), опускається дедалі нижче за шкалою політичних прав і громадянських свобод, швидко наближаючись до її самого дна, Зімбабве 2018 року вийшла з групи політично не вільних країн і стала "державою з напіввільним політичним режимом".

Цього Зімбабве досягла завдяки проведеним у 2018 році президентських виборів, які хоча і відбулися з численними порушеннями, але все ж відновили сам процес обрання виконавчої влади в країні.

Зімбабве – це, безумовно, не Фінляндія і не Нідерланди. Але сьогодні це вільніша країна, ніж Росія,

– наголосив російський аналітик.

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Що відомо про вибори президента Зімбабве? У 2018 році на цих виборах переміг попередній лідер Зімбабве Еммерсон Мнангагва, який водночас представляє правлячу партію "Африканський національний союз Зімбабве – Патріотичний фронт" (ЗАНУ-ПФ). Свого конкурента опозиціонера Нельсона Чамізу він випередив на 6,5%.



Проте одразу після дня голосування у Зімбабве почалися масові демонстрації з заворушеннями. Їх влаштували ті, хто вважав вибори сфальсифікованими. Учасники протестів палили машини і кидали каміння в поліцейських. Правоохоронці застосовували проти учасників протесту сльозогінний газ.



У результаті загинули щонайменше 6 людей, ще 14 зазнали травм.