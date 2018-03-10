На востоке Украины снова потери: один воин погиб, еще один – ранен

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня на востоке Украины, осуществив три обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"На Луганском направлении противник вел огонь из стрелкового оружия по нашим опорным пунктам вблизи Станицы Луганской. На Донецком направлении захватчики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное", – говорится в сообщении.

В результате вражеского огня в прошедшие сутки один украинский воин погиб. Еще один защитник получил ранения. Пострадавшего военнослужащего доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.

Напомним, 28 февраля в Минске трехсторонней контактной группой принята договоренность об установлении с 00:01 минут 05.03.2018 всеобъемлющего режима прекращения огня вдоль всей линии разграничения сторон на востоке Украины.