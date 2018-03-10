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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На сході України знову втрати: один воїн загинув, ще один – поранений

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У зоні АТО знову втрати: один воїн загинув, ще одного поранено
У зоні АТО знову втрати: один воїн загинув, ще одного поранено / ілюстративне фото

Минулої доби російсько-окупаційні війська неодноразово порушували умови безстрокового припинення вогню на сході України здійснивши три обстріли позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

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"На Луганському напрямку ворог вів вогонь зі стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Станиці Луганської. На Донецькому напрямку загарбники двічі застосовували стрілецьку зброю. Зокрема, агресор обстріляв укріплення українських захисників в районах населених пунктів Авдіївка та Водяне", – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню минулої доби один український воїн загинув. Ще один захисник – отримав поранення. Постраждалого військовослужбовця доправлено до лікувального закладу та надано медичну допомогу.

Нагадаємо, 28 лютого у Мінську Трьохсторонньою контактною групою прийнято домовленість про встановлення з 00:01 хвилин 05.03.2018 всеохоплюючого режиму припинення вогню вдовж всій лінії розмежування сторін на сході України.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати АТО
Джерело: 24 Канал
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