В зоне ООС внезапно проверили боевую готовность противотанкового резерва Украины: результат

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе провели внезапную проверку уровня готовности противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок. Проверка показала, что подразделения обучены, подготовлены и, в случае необходимости, выполнят боевое задание.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Во время преодоления водной преграды действия противотанкового резерва прикрывал подвижной отряд заграждения. В комплексе действовали подразделения артиллерии из состава противотанкового резерва одной из оперативных тактических группировок.

Читайте также: Украинские военные потренировались бить с воздуха по объектам противника на Донбассе: видео

Также было обеспечено перемещение противотанкового резерва с одного берега на другой. А одно из подразделений радиационной, химической и биологической защиты провело аэрозольную маскировку переправы.

Противотанковый резерв пересек водную преграду, вышел и занял выгодный рубеж и условно уничтожил бронеобъекты противника. Отлично сработали и инженерные подразделения, в том числе подвижной отряд заграждения установил минное поле и сделал невозможным уничтожение нашего противотанкового резерва на другом берегу,

– отметили в штабе ООС.