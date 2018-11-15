У зоні ООС раптово перевірили бойову готовність протитанкового резерву України: який результат

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі провели раптову перевірку рівня готовності протитанкового резерву одного з оперативних тактичних угруповань. Перевірка показала, що підрозділи навчені, підготовлені і, в разі необхідності, виконають бойове завдання.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Під час подолання водної перешкоди дії протитанкового резерву прикривав рухомий загін загородження. В комплексі діяли підрозділи артилерії зі складу протитанкового резерву одного з оперативних тактичних угруповань.

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Також було забезпечено переміщення протитанкового резерву з одного берега на інший. А один із підрозділів радіаційного, хімічного і біологічного захисту провів аерозольне маскування переправи.

Протитанковий резерв перетнув водну перешкоду, вийшов та зайняв вигідний рубіж і умовно знищив бронеоб’єкти противника. Відмінно спрацювали й інженерні підрозділи, зокрема рухомий загін загородження встановив мінне поле та унеможливив знищення нашого протитанкового резерву на іншому березі,

– зазначили у штабі ООС.