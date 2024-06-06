В Волчанске, что на Харьковщине, морской пехотинец 501-го отдельного батальона 36-й ОБрМП в рукопашном бою победил российского оккупанта с помощью холодного оружия. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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Одолел врага в честном поединке
По словам Волошина, бой состоялся позавчера, 4 июня. Наши военные получили задание выбить оккупантов с одной из позиций в городе. Россияне успели там укрепиться и занять дома.
Когда до позиций врага осталось около 10 метров, у морпеха Вадима Ярошени закончились патроны. В тот момент в украинского героя прицелился враг. Впрочем, выстрелов со стороны оккупанта не прозвучало, и наш военный понял, что у оккупанта заклинило автомат. Воспользовавшись дистанцией и холодным оружием, матрос ликвидировал захватчика.
Также Волошин добавил, что украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонительные рубежи и осуществляют мероприятия по усилению устойчивости обороны на Харьковском направлении.
Что сейчас происходит на фронтах Харьковщины
- На Харьковском направлении оккупационные войска проводят перегруппировку своих войск. Кроме этого, захватчики заводят дополнительные резервы.
- Офицер отделения разведки бригады "Рубеж" НГУ Виталий Литвин рассказал, что сейчас на этом направлении противник больше сосредоточил усилия на улучшении своих инженерно-фортификационных сооружений. Также россияне планируют возобновить с новой мощностью штурмовые действия не только в направлении Липцев, а и на Волчанск.
- По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия возле Глубокого и Липцов. Он пытается продвигаться в сторону этих населенных пунктов, но несет значительные потери и не имеет успеха.
- Сырский отмечает, что в Волчанске Силы обороны пытаются сдержать врага. Он отметил, что сейчас главной задачей является не дать россиянам прорваться, нанести им максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.