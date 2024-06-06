У Вовчанську, що на Харківщині, морський піхотинець 501-го окремого батальйону 36-ї ОБрМП у рукопашному бою переміг російського окупанта з допомогою холодної зброї. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

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Здолав ворога у чесному двобої

За словами Волошина, бій відбувся позавчора, 4 червня. Наші військові отримали завдання вибити окупантів з однієї з позицій у місті. Росіяни встигли там укріпитися та зайняти будинки.

Коли до позицій ворога залишилося близько 10 метрів, у морпіха Вадима Ярошені закінчились набої. У той момент в українського героя прицілився ворог. Втім, пострілів з боку окупанта не пролунало, і наш військовий зрозумів, що в окупанта заклинило автомат. Скориставшись дистанцією та холодною зброєю, матрос ліквідував загарбника.

Також Волошин додав, що українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі та здійснюють заходи з посилення стійкості оборони на Харківському напрямку.

Що наразі відбувається на фронтах Харківщини