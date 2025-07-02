На фронте погиб 21-летний студент КНУ Вадим Пахомов

Во время боя на Сумщине 24 июня погиб 21-летний Вадим Пахомов. Юноша учился на четвертом курсе факультета психологии КНУ имени Тараса Шевченко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Факультет Психологии КНУ имени Тараса Шевченко.

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Погиб Вадим Пахомов

В результате атаки российского дрона 24 июня в бою за Сумскую область погиб Вадим Пахомов. Юноша пошел защищать Украину добровольно.

Он выбрал путь защитника, пошел добровольцем. Без пафоса и шума – просто потому, что не мог иначе,

– написали в пресс-службе.

Вадим Пахомов возглавлял спортивный департамент Студенческого парламента факультета в 2022 – 2023 годах, в 2025 году успешно защитил дипломную работу на тему: "Связь уровня тревожности и профессионального самоопределения подростков".

"Однокурсники отзываются о Вадиме как человеке, который сочетал в себе креативность и задор. Он был председателем спортивного департамента Студенческого парламента Факультета психологии и всегда знал, как вдохновлять других. Именно по его инициативе спортивная студенческая жизнь факультета возобновилась и набрала новый ритм – соревнования, мероприятия, живое сообщество", – говорится в публикации КНУ имени Тараса Шевченко.

Прощание с воином состоится в четверг, 3 июля, в 10:30 в Михайловском Златоверхом соборе.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Вадима Пахомова. Вечная и светлая память!