Помощник Пшонки-младшего, скандальный член политсовета "Слуг народа" попал в "Миротворец"

Вадим Слюсарев, который был помощником Артема Пшонки (сына генпрокурора), кадровый пограничник и член политсовета президентской партии, попал в "Миротворец". Ему приписывают участие в контрабандных схемах и незаконное попадание в Крым.

В базе Вадиму Слюсареву приписывают сознательное нарушение государственной границы Украины для посещения оккупированного Крыма. Также там отмечают, что Слюсарев занимался контрабандой.

Между тем Шарий обжаловал решение Литвы о лишении его статуса беженца, – СМИ

Чем скандален Слюсарев

Вадим Слюсарев – кадровый пограничник, получивший звание генерал-майора в 2011 году, во времена Януковича. Он был помощником народного депутата "Партии регионов" Артема Пшонки. Это сын генпрокурора Виктора Пшонки, который вместе с отцом с 2014 года является беглецом.

Активисты отмечают, что Слюсарева не хватает в списке "топ-контрабантистов", ведь он является одним из кураторов контрабанды табака. В СМИ ему также приписывают полеты в Крым к родителям, которые якобы имеют российские паспорта.

Вадим Слюсарев и "Слуга народа"

В июне 2020 года Слюсарев вошел в Харьковскую областную организацию партии "Слуга народа". В марте 2021 года Слюсарев стал одним из 73 членов политического совета партии.

Журналисты проекта-расследования "Схемы" выяснили, что Слюсарев влиял на формирование списка мажоритарщиков от пропрезидентской партии "Слуга народа". Президент Владимир Зеленский, со своей стороны, говорил, что знаком со Слюсаревым, но не общается с ним.

Последние попадания в "Миротворец"