У базі Вадиму Слюсарєву приписують свідоме порушення державного кордону України задля відвідання окупованого Криму. Також там зазначають, що Слюсарєв займався контрабандою.

Тим часом Шарій оскаржив рішення Литви щодо позбавлення його статусу біженця, – ЗМІ

Чим скандальний Слюсарєв

Вадим Слюсарєв – кадровий прикордонник, який отримав звання генерал-майора у 2011 році, за часів Януковича. Він був помічником народного депутата "Партії регіонів" Артема Пшонки. Це син генпрокурора Віктора Пшонка, який разом із батьком від 2014 року є втікачем.

Активісти зазначають, що Слюсарєва бракує у списку "топ-контрабантистів", адже він є одним із кураторів контрабанди тютюну. У ЗМІ йому також приписують польоти у Крим до батьків, які начебто мають російські паспорти.

Вадим Слюсарєв і "Слуга народу"

У червні 2020 року Слюсарєв увійшов до Харківської обласної організації партії "Слуга народу". У березні 2021 року Слюсарєв став одним із 73 членів політичної ради партії.

Журналісти проєкту-розслідування "Схеми" з'ясували, що Слюсарєв впливав на формування списку мажоритарників від пропрезидентської партії "Слуга народу". Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, говорив, що знайомий зі Слюсарєвим, але не спілкується з ним.

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