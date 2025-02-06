По версии россиян, когда к Стройкину пришли правоохранители, он отошел на кухню попить воды, а через несколько секунд уже лежал под окнами своей квартиры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Север. Реалии".

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Что известно об обстоятельствах смерти Вадима Стройкина

Правоохранители пришли к певцу в рамках уголовного дела об "участии в террористической организации". Музыканту грозило до 20 лет лишения свободы. Вероятно, он совершил самоубийство и умышленно выпал из окна своей квартиры на 10-м этаже, чтобы избежать наказания.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Вадим Стройкин публиковал антивоенные посты в своих соцсетях. Вследствие этого российские силовики решили "проверить" его донаты на ВСУ.

Кроме этого, певец часто критиковал российскую власть. В частности, в одном из постов он назвал Владимира Путина "подонком" за то, что российский диктатор "пошел войной не только на братский народ – он объявил войну народу собственному".

Кем был Вадим Стройкин

Вадим Стройкин родился в Снежинске. Стоит отметить, что в советские времена город был закрыт, из-за расположения там ядерного предприятия. Его родители работали на секретном объекте, а сам музыкант окончил Британскую школу журналистики.

В 90-х он работал радиоведущим и создал авторскую программу "Антология авторской песни" на "Эхо Москвы – Екатеринбург". Позже Стройкин также основал туристическую компанию, а впоследствии посвятил себя музыке.

Последние 10 лет музыкант преподавал игру на гитаре, проводил уроки по всему миру, активно гастролировал и работал над новыми проектами.