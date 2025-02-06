За версією росіян, коли до Стройкіна прийшли правоохоронці, він відійшов на кухню попити води, а за кілька секунд уже лежав під вікнами своєї квартири. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Север. Реалії".

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Що відомо про обставини смерті Вадима Стройкіна

Правоохоронці прийшли до співака у межах кримінальної справи про "участь у терористичній організації". Музиканту загрожувало до 20 років позбавлення волі. Ймовірно, він скоїв самогубство та навмисне випав з вікна своєї квартири на 10-му поверсі, щоб уникнути покарання.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вадим Стройкін публікував антивоєнні пости у своїх соцмережах. Внаслідок цього російські силовики вирішили "перевірити" його донати на ЗСУ.

Окрім цього, співак часто критикував російську владу. Зокрема, в одному з постів він назвав Владіміра Путіна "покидьком" за те, що російський диктатор "пішов війною не тільки на братній народ – він оголосив війну народу власному".

Ким був Вадим Стройкін

Вадим Стройкін народився в Снєжинську. Варто зазначити, що в радянські часи місто було закрите, через розташування там ядерного підприємства. Його батьки працювали на секретному об'єкті, а сам музикант закінчив Британську школу журналістики.

У 90-х він працював радіоведучим та створив авторську програму "Антологія авторської пісні" на "Ехо Москви – Єкатеринбург". Пізніше Стройкін також заснував туристичну компанію, а згодом присвятив себе музиці.

Останні 10 років музикант викладав гру на гітарі, проводив уроки по всьому світу, активно гастролював та працював над новими проєктами.