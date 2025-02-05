Мужчина был соучредителем благотворительного фонда "Красное Сердце" в Ивано-Франковске. Об этом сообщили на странице организации, передает 24 Канал.

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Был настоящим другом

Команда "Красного сердца" выразила соболезнования семье Игоря. Ранее там собирали средства на лечение волонтера.

Это был очень добрый и светлый Человек, который постоянно приходил на помощь. Мы навсегда благодарны Игорю за его неутомимый волонтерский труд, за каждую поездку к военным и за всякое мгновение вместе, потому что для многих из нас он был настоящим другом,

– написали в организации.

Коллега покойного, Степан Нечай, имеет перелом в шейном отделе, еще 2 мужчин "отделались" испугом и ушибами.

Благотворительный фонд Игоря помогал военным / Фото "Красного Сердца"

К слову, суд избрал меру пресечения для водителя, которого подозревают в смертельной аварии 24 января вблизи села Засулье Полтавской области. Тогда погибла известная украинская блогерша Анна Жук.