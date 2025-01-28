Суд избрал для него меру пресечения. Сообщает 24 Канал со ссылкой на источники информационно-политического портала Новости.LIVE.

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Так, водитель, причастный к ДТП с Анной Жук, будет находиться в следственном изоляторе в течение двух месяцев без права внесения залога, пока продолжается досудебное расследование.



Мужчине Анны Жук избрали меру пресечения / Скриншот из телеграмм

По предварительной информации, автомобилем управлял муж погибшей, Владимир Билевцов. На момент аварии они вместе с сыном направлялись на празднование дня рождения дочери блогера Стаси Макеевой.

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Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук