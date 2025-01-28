Суд обрав для нього запобіжний захід. Повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела інформаційно-політичного порталу Новини.LIVE.
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Так, водій, причетний до ДТП з Анною Жук, буде перебувати в слідчому ізоляторі протягом двох місяців без права внесення застави.
Чоловікові Анни Жук обрали запобіжний захід / Скриншот з телеграм
За попередньою інформацією, автомобілем керував чоловік загиблої, Володимир Більовцов. На момент аварії вони разом із сином прямували на святкування дня народження доньки блогерки Стасі Макєєвої.
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Що відомо про ДТП, в якій загинула Анна Жук
- Аварія сталася вранці 24 січня 2025 року поблизу села Засулля на Полтавщині.
- Автомобіль Lexus зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, яка була припаркована за межами проїжджої частини.
- Внаслідок цього загинула 39-річна пасажирка Lexus, відома українська блогерка Анна Жук. Водії обох транспортних засобів та неповнолітній пасажир легковика отримали травми різного ступеня тяжкості та були доправлені до лікарні.
- Слідчі повідомили водієві Lexus про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), що передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керування транспортними засобами до трьох років.