Сухаревского могут сместить с должности командующего Сил беспилотных систем – СМИ

Полковника Сухаревского могут уволить с должности командующего СБС. Вместо этого его планируют назначить командиром одного из новых армейских корпусов.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Милитарный. Полковника Вадима Сухаревского могут уволить с должности командующего СБС и назначить командиром одного из армейских корпусов.

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Полковник Сухаревский может покинуть СБС

Речь идет о возможном назначении Сухаревского на руководящую должность в новосозданном корпусе. В ВСУ сейчас сформированы такие соединения в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Морской пехоте.

По информации источников, вопрос его увольнения обсуждается в руководстве армии уже несколько месяцев.

Сухаревский возглавил Силы беспилотных систем с момента их создания в 2024 году. До того был заместителем главнокомандующего ВСУ.

К слову, армейский корпус – это формирование, которое объединяет несколько бригад или дивизий, а также подразделения разведки, артиллерии, ПВО, инженерии, связи и логистики. По уровню – это звено между бригадой и армией.