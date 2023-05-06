Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко. По его словам, в начале наступательной операции в январе оккупанты могли использовать до 50 – 70 тысяч боеприпасов в сутки.
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"Безумные цифры. Но сейчас уменьшилось это до 15 – 20 тысяч. И если в течение фронта на Востоке более 1200 километров, то это распределяется как-то на все эти направления, о которых говорил наш Генеральный штаб, и обострение на отдельных ступенях", – подчеркнул Романенко.
Личная обида
И везде это обеспечить невозможно. В то же время есть и личная причина из-за отношения Пригожина к военному руководству России.
Шойгу, Герасимова и других генералов. На стрельбищах расстреливали, потом там как-то вагнеровцы высказывались по поводу начальника генштаба,
– рассказал он.
Это, по мнению военного эксперта, руководство вооруженных сил и генштаба страны-агрессорки не забыло. Теперь отдают главе ЧВК "Вагнер" "долги" за такие подходы и поведение. И, несмотря на отношения Путина и Пригожина, такие поставки как было раньше, не восстанавливается.
"Фаза самая активная и Пригожин хочет завершить взятием Бахмута. Хотят почти год. И в этих боях, мы помним, что заходило где-то там до 50 тысяч вагнеровцев, где-то до 30 тысяч потери погибшими и ранеными", – сказал основатель БФ "Закроем небо Украины".
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Наемников не больше
Потери вагнеровцев там продолжаются очень интенсивно – несколько сотен в сутки. А пополнение бойцов не происходит из-за того, что теперь заключенных вербуют государственные частные компании.
"Пригожин понимает в датах и состояние, которое там, что действительно от "героя" захвата Соледара, равного Сталинграду, он может обернуться в "руководителя-пораженца", который не выполнил задание в Бахмуте", – рассказал генерал-лейтенант.
Поэтому из-за таких "перспектив" глава вагнеровцев делает пропагандистские заявления, пытаясь хоть как-то повлиять на эти обстоятельства и получить боеприпасы, разрешение на поставку. Впрочем, вряд ли ему это дадут, ведь военное командование помнит отношение к ним.
Поэтому тараканы в банке. Чем хуже в этой банке для них, тем лучше для нас. И они еще свое получат всего сразу,
– убежден Игорь Романенко.
Что заявил глава ЧВК "Вагнер"
- Евгений Пригожин заявил, что уведет свою ЧВК из Бахмута 10 мая. Своих наемников он обещает увести в тыл, а позиции передать минобороны России. Все якобы из-за "отсутствия боеприпасов".
- В ВСУ отреагировали на такое заявление. Там заявили, что такими заявлениями "повар Путина" хочет привлечь к себе внимание. Мол, минобороны не оказывает вагнеровцам всю необходимую помощь, поэтому он, вероятно, "ищет причины, чтобы уйти".
- В Главном управлении разведки убеждены, что такое заявление главы ЧВК "Вагнер" связано с тем, что его бойцы не смогут взять Бахмут до 9 мая.
- В Институте изучения войны считают, что в минобороны России могли сменить приоритет. Вместо наступления на Бахмут там могли предпочесть оборону накануне контрнаступления ВСУ.