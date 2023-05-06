Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, генерал-лейтенант засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, на початку наступальної операції в січні окупанти могли використовувати до 50 – 70 тисяч боєприпасів на добу.
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"Шалені цифри. Але зараз зменшилося це до 15 – 20 тисяч. І якщо протягом фронту на Сході понад 1200 кілометрів, то це розподіляється якось на всі ці напрями, про які говорив наш Генеральний штаб, і загострення на окремих ступенях", – наголосив Романенко.
Особиста образа
І скрізь це забезпечити неможливо. Водночас є й особиста причина через ставлення Пригожина до військового керівництва Росії.
Шойгу, Герасимова та інших генералів. На стрільбищах розстрілювали, потім там якось вагнерівці висловлювалися щодо начальника генштабу,
– розповів він.
Це, на думку військового експерта, керівництво збройних сил та генштабу країни-агресорки не забуло. Тож тепер віддають главі ПВК "Вагнер" "борги" за такі підходи та поведінку. І попри взаємини Путіна та Пригожина, таке постачання як було раніше, не відновлюється.
"Фаза саме активна і Пригожин хоче завершити взяттям Бахмута. Хочуть майже рік. І в цих боях, ми пам'ятаємо, що заходило десь там до 50 тисяч вагнерівців, десь до 30 тисяч втрати загиблими та пораненими", – сказав засновник БФ "Закриємо небо України".
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Найманців не більшає
Втрати вагнерівців там продовжуються дуже інтенсивно – кілька сотень на добу. А поповнення бійців не відбувається через те, що тепер ув'язнених вербують державні приватні компанії.
"Пригожин розуміє в датах і стан, який там, що дійсно від "героя" захоплення Соледару, який дорівнює Сталінграду, він може обернутися в "керівника-пораженця", який не виконав завдання у Бахмуті", – розказав генерал-лейтенант.
Тому через такі "перспективи" ватажок вагнерівців робить пропагандистські заяви, намагаючись хоч якось вплинути на ці обставини й отримати боєприпаси, дозвіл на постачання. Утім, навряд чи йому це дадуть, адже військове командування пам'ятає ставлення до них.
Тому таргани в банці. Чим гірше в цій банці для них, тим краще для нас. І вони ще своє отримають за все одразу,
– переконаний Ігор Романенко.
Що заявив глава ПВК "Вагнер"
- Євгєній Пригожин заявив, що відведе своє ПВК з Бахмуту 10 травня. Своїх найманців він обіцяє відвести у тил, а позиції передати міноборони Росії. Усе нібито через "відсутність боєприпасів".
- У ЗСУ відреагували на таку заяву. Там заявили, що такими заявами "кухар Путіна" хоче привернути до себе увагу. Мовляв, міноборони не надає вагнерівцям усю необхідну допомогу, тому він, ймовірно, "шукає причини, аби піти".
- В Головному управлінні розвідки переконані, що така заява глави ПВК "Вагнер" пов'язана із тим, що його бійці не зможуть взяти Бахмут до 9 травня.
- В Інституті вивчення війни вважають, що в міноборони Росії могли змінити пріоритет. Замість наступу на Бахмут там могли віддати перевагу обороні напередодні контрнаступу ЗСУ.