У свіжому звіті Інституту з вивчення війни зауважили, що у міноборони Росії могли змінити пріоритет. Замість наступу на Бахмут вони могли віддати перевагу обороні напередодні очікуваного контрнаступу. І це, припускають аналітики, могло поставити вагнерівців і Пригожина "у потенційно складне становище".

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У Пригожина відчай

В Інституті зауважили, що 4 і 5 травня Пригожин виклав кілька роликів. У них він і вимагав снаряди у Шойгу та Герасимова, і скаржився на колосальні втрати. Ба більше, погрожував, що виведе найманців з Бахмута 10 травня.

Відчутний відчай Пригожина у відеозаписах, на одному з яких показані трупи нещодавно загиблих бійців "Вагнера", знаменує собою значний риторичний поворот у його постійних проханнях про посилення підтримки "Вагнера" з боку міноборони Росії в Бахмуті,

– кажуть аналітики.

Вони додали, що видимий і внутрішній гнів "кухаря Путіна" демонструє, що Бахмут уже не в пріоритеті у міноборони Росії. Власне, фокус перевели на інші райони театру бойових дій. Як наслідок, найманці не мають можливості ефективно діяти.

Попри це, Пригожин не полишає спроб захопити Бахмут повністю. Так, у вагнерівців недостатньо боєприпасів та інших необхідних матеріалів. Але, як кажуть у ЗСУ, його найманці продовжують атакувати та відкривати вогонь з того, що в них залишилося.

ЗСУ можуть скористатися ситуацією

Аналітики Інституту повторили, що Пригожин і вагнерівці можуть потрапити у скрутне становище. Причиною цього стали як втрати серед найманців, так і той факт, що Бахмут уже не в пріоритеті у міноборони Росії. Попри це, не зрозуміло, чи справді "кухар Путіна" збирається вивести своє військо з міста 10 травня.

Укладачі звіту додали, що якщо Пригожин дійсно захоче відступати, то йому все одно знадобиться допомога міноборони. Зокрема, у техніці для захисту. Але і це ще не все. У ворога може не вистачити резервів, які йому будуть потрібними, щоб утримувати ті позиції, які покинули найманці "кухаря Путіна".

Уся ця ситуація, вважають в Інституті, може зіграти на руку нашим захисникам. Її вони використають для здійснення плідних контратак на різних ділянках фронту. Водночас укладачі звіту зауважили, що наразі спостерігаються лише контратаки. Натомість про контрнаступ ЗСУ говорити ще зарано.