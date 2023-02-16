Так в комментарии 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский.

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По его словам, все из-за того, что армия министерства обороны России всячески пытается подчеркнуть, что это именно они "возьмут или берут Бахмут, ведь несут тяжелые потери и воюют".

"Побед", пока что, у России в нынешнем виде на фронте немного. Понятно, что Бахмут – одно из немногих мест, которое они могут как-то выдать за "военную победу" или хотя бы "успех", – убежден журналист.

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Один "успех" на всех

И этот "успех", считает Олевский, пытаются делить все, кто только может. Даже самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров кричит, что они "берут Бахмут".

Может быть так, что Пригожин как-то выведет из Бахмута, выполнив обещание, и отправит ЧВК на другие направления. А российская армия будет пытаться продолжать там что-то делать,

– рассказал он.

Тимур Олевский историю с самолетом назвал достаточно символической для войны России с Украиной, ведь воюет "добро со злом".

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