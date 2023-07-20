Об этом 24 Каналу заявила российская оппозиционная журналистка и основательница движения "Русь сидящая" Ольга Романова. Она предположила, что сначала Пригожин может взять Минск, поэтому это должно тревожить Александра Лукашенко.

Смотрите также Их "съедят" за 5 минут: кто и как встретит вагнеровцев на границе Украины

"Вряд ли ему удастся повторный марш на Москву. А с другой стороны – почему нет?" – отметила Романова.

По мнению российской оппозиционной журналистки, условный Пригожин или кто-нибудь, кто захочет свергнуть министра обороны России Сергея Шойгу и руководителя российского генштаба Валерия Герасимова, не означает, что будет лучше их. Это будут люди просто из другой группировки.

Но то, что вдруг они ворвутся во власть и постараются ее удержать, в этот момент им будет точно не до Украины. А мы с вами заинтересованы прежде всего в этом,

– сказала основательница движения "Русь сидящая".

Кулак, который будет иметь значение

Ольга Романова убеждена, что вагнеровцы не будут тренировать белорусскую армию.

"Это им зачем? Они не будут этого делать. В лучшем случае проведут несколько рукопашных совместных боев ля съемки", – добавила российская оппозиционная журналистка.

А вот версия относительно того, поедут ли вагнеровцы в Африку – интересная. Однако вряд ли там понадобится 35 тысяч наемников. Тем более, Евгений Пригожин имеет там налаженный бизнес, не требующий повышенного внимания. Речь идет, в частности, об охране "первых лиц", а также золотых месторождениях, которые находятся в собственности ЧВК "Вагнера", Евгения Пригожина и людей, которые с ним ассоциируются.

Мол, за это можно не беспокоиться. Впрочем, Пригожин со своим политическим капиталом, мощной поддержкой в армии и с его популярностью в стране-агрессоре никуда не уйдет.

"А что он будет делать – это сюрприз. Можно ванговать сколько угодно, но то, что силы собираются в кулак и они будут еще иметь значение в истории России – это мы увидим в ближайшее время", – отметила основательница движения "Русь сидящая".

Могут ли вагнеровцы поехать в Африку: смотрите видео

Вагнеровцы в Беларуси: главное