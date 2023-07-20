Про це 24 Каналу заявила російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова. Вона припустила, що спочатку Пригожин може взяти Мінськ, тож це має тривожити Алєксандра Лукашенка.

Дивіться також Їх "з'їдять" за 5 хвилин: хто та як зустріне вагнерівців на кордоні України

"Навряд чи йому вдасться повторний марш на Москву. А з іншого боку – чому ні?" – зауважила Романова.

На думку російської опозиційної журналістки, умовний Пригожин чи будь-хто, хто захоче скинути міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу та керівника російського генштабу Валєрія Гєрасімова, не означає, що буде краще за них. Це будуть люди просто з іншого угруповання.

Але те, що раптом вони увірвуться у владу і намагатимуться її утримати, у цей момент їм буде точно не до України. А ми з вами зацікавлені насамперед у цьому,

– сказала засновниця руху "Русь сидящая".

Кулак, який матиме значення

Ольга Романова переконана, що вагнерівці не будуть тренувати білоруську армію.

"Це їм навіщо? Вони не будуть цього робити. У кращому випадку проведуть кілька рукопашних спільних боїв для зйомки", – додала російська опозиційна журналістка.

А от версія щодо того, чи поїдуть вагнерівці в Африку – цікава. Однак, навряд чи там знадобиться 35 тисяч найманців. Тим паче Євгеній Пригожин має там налагоджений бізнес, який не потребує підвищеної уваги. Мовиться, зокрема, про охорону "перших облич", а також золоті родовища, які у власності ПВК "Вагнера", Євгенія Пригожина та людей, які з ним асоціюються.

Мовляв, за це можна не перейматися. Утім Пригожин зі своїм політичним капіталом, потужною підтримкою в армії та з його популярністю в країні-агресорці нікуди не піде.

"А що він буде робити – це сюрприз. Можна вангувати скільки завгодно, але те, що сили збираються в кулак і вони ще матимуть значення в історії Росії – це ми побачимо найближчим часом", – зауважила засновниця руху "Русь сидящая".

Чи можуть вагнерівці поїхати до Африки: дивіться відео

Вагнерівці в Білорусі: головне