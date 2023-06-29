Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что президент Польши Анджей Дуда заявлял, что передислокация ЧВК "Вагнера" – это угроза Польше и странам Балтии.

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"Я понимаю, что это неприятное соседство с диктатором Лукашенко становится вдвойне более неприятным, когда там по соседству такие "людоеды" как Пригожин и его бандиты", – сказал Яковенко.

Впрочем, по его мнению, эта передислокация наемников не имеет непосредственной угрозы для стран Балтии, Польши и других стран ЕС.

К тому же неизвестно, будет ли командовать наемниками их основатель Дмитрий Уткин, ведь нет информации, где он находится. Впрочем, именно у него и других вагнеровцев очень "неплохой опыт" взаимодействия со странами НАТО в Сирии.

Когда при первом же боестолкновении вся эта ЧВК "Вагнера" разлетелась как вороны. Они были уничтожены мгновенно американцами, как только пытались сопротивляться. Так что опыт у них есть. И на страны НАТО они не нападут,

– убежден российский оппозиционный журналист.

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Путину нужно бояться

Но через передислокацию ЧВК "Вагнера", скорее всего, нужно бояться Владимиру Путину, а не Украине или Западу. Ведь лагеря, в которых якобы собираются размещать наемников, строят в Могилевской области. И это ближе к России.

"Этот неудачный "поход" Пригожина на Москву был связан с тем, что его траектория крайне неудачна. Там естественная преграда – Ока (река – 24 Канал) мешала дойти до Москвы", – считает Игорь Яковенко.

Зато путь из Беларуси будет более свободный и более простой. Поэтому, теоретически, вагнеровцы, которые будут в Беларуси, могут угрожать именно российскому диктатору.

Скорее всего, задуматься и бояться нужно Путину,

– предположил российский оппозиционный журналист.

Однако есть много неточностей и неизвестного, так что говорить что-то уверенно довольно сложно. К примеру, до сих пор непонятно, кто будет финансировать невероятно дорогую "игрушку" как ЧВК "Вагнера". Ведь раньше бункерный дед признал, что из бюджета Кремля на финансирование вагнеровцев за год Россия потратила 86,3 миллиарда рублей.

К тому же, по словам Яковенко, глава ЧВК Пригожин получил 80 миллиардов рублей. Также было израсходовано 110 миллиардов на "возмещение ущерба".

"Это – безумные цифры. Более четверти триллиона было потрачено на Пригожина. Лукашенко таких средств точно не имеет. Поэтому непонятно, кто будет финансировать продолжение "банкета пригожинского", – заявил российский оппозиционный журналист.

По его мнению, по крайней мере, маловероятно представить сценарий, что ЧВК "Вагнера" будет использована против ЕС и стран НАТО.а

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