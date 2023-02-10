Лезут в бой как зомби: в чем "секрет" наемников ЧПК "Вагнера"

Часто вижу сообщения от наших бойцов, что зеки ЧВК "Вагнера" ведут себя очень неадекватно. Они идут в атаку в полный рост, не пригибаются и вообще больше похожи на каких-то зомби.

ЧВК "Вагнера" кишит наркоманами и дилерами

Скажу так – ничего удивительного. Здесь дело даже не в том, что им позволено пьянствовать.

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В рядах ЧВК "Вагнера" много наркоманов и наркодилеров, которых понабирали из исправительных колоний. В составе ЧВК они не только не забыли свое дело, но и расширили сеть сбыта наркотиков. Произошло это при содействии самого Евгения Пригожина.

К примеру, бывший сотрудник правоохранительных органов Северной Осетии Вадим Техов в октябре 2018 года был осужден за хранение и сбыт наркотиков. В сентябре 2022 года он записался в ЧВК "Вагнера" и уехал воевать в Украину.

16 ноября Техова задержали за торговлю наркотиками для российских военнослужащих на оккупированных территориях Украины. Он руководил сетью торговли наркотиками среди российских военных, но, по-видимому, забыл, что с командованием оккупантов тоже делиться надо.

Наркотики – единственный мотиватор наемников

Буквально месяц назад Пригожин лично наградил рецидивиста Анатолия Салмина, известного судимостью за хранение, распространение и употребление наркотиков. Сам он родом из города Пикалево. Известно, что местные жители очень боятся этого человека.

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В рядах ЧВК "Вагнера" немало людей, связанных с наркоторговлей и даже задержанных за торговлю и распространение наркотиков в зоне боевых действий. А теперь, вопрос, если через ЧВК "Вагнера" распространяют наркотики регулярной российской армии, то какова вероятность, что среди вагнеровцев "сидеть на дозе" – вполне нормально?

Вот отсюда и эффект "зомби" у вагнеровцев. Сбыт и употребление наркотиков в их рядах в порядке вещей. Причем это единственный "двигатель" для их атрофированного мозга, заставляющий идти и умирать под пулями ВСУ, даже не пригибаясь.