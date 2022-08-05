Более тысячи человек в 17 колониях: ЧВК "Вагнера" массово вербует заключенных на войну в Украине

Частная военная компания Вагнера завербовала для войны с Украиной более 1000 заключенных. Привлекли 17 русских колоний.

Многие из них находились в тюрьмах строгого режима, которые расположены в отдаленных областях. Расследователи даже выяснили, что в одну из колоний приезжал бизнесмен Евгений Пригожин. Считается, что он – руководитель ЧВК "Вагнер".

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Как вербуют наемников

Родственники заключенных рассказали, как происходит вербовка. К примеру, на территории одной из тюрем обустроили пункт специальной подготовки наемников. Учатся там по 20 часов в день.

Вербовщики призывают узников "защищать родину". За это обещают "золотые горы". В частности, зарплату около 200 тысяч рублей в месяц, больничные – 300 тысяч рублей и так называемые "гробовые" – 5 миллионов.

Обещают помилование

Кроме того, после полугода службы заключенным обещают помилование от путина. По информации расследователей, отказаться нельзя. На заключенных давят. Идущих против отправляют в штрафные изоляторы.

Когда вербовщики выехали из учреждения, начальник учреждения посоветовал им "хорошо подумать и отказаться" от предложения вступить в ряды бойцов ЧВК",

– отмечают расследователи.

Вероятно, россия так активно вербует наемников из-за безумных потерь.

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