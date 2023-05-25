За полгода – это огромные потери, – Череватый назвал приблизительные цифры погибших вагнеровцев

Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. В частности, под Бахмутом уничтожено немало наемников ЧВК "Вагнера".

Речь идет не менее 20 тысяч "двухсотыми". Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

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Какие цифры известны

Министр обороны Украины Алексей Резников говорит о 70 тысячах убитыми и ранеными. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о 100 тысячах, из которых 20 тысяч погибших. Такую же цифру называл Джо Байден на саммите G-7. Даже сам Евгений Пригожин признал 20 тысяч погибших. Террорист Игорь Гиркин, считающий себя большим аналитиком, называет еще большую цифру – 40 тысяч убитых.

Я думаю, эти данные из открытых источников. Наш Генштаб еще работает, более точные будут несколько позже. Но то, что более 20 тысяч убитыми – без всякого сомнения, это называют все стороны. В промежутке полгода – это огромные потери,

– подчеркнул Череватый.

За десять лет в Афганистане Советский Союз летальными жертвами потерял 15 тысяч бойцов.

Череватый о потерях ЧВК "Вагнера" под Бахмутом: смотрите видео

Последние потери врага