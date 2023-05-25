За полгода – это огромные потери, – Череватый назвал приблизительные цифры погибших вагнеровцев
Российские оккупанты продолжают нести колоссальные потери в Украине. В частности, под Бахмутом уничтожено немало наемников ЧВК "Вагнера".
Речь идет не менее 20 тысяч "двухсотыми". Об этом 24 Каналу сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
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Какие цифры известны
Министр обороны Украины Алексей Резников говорит о 70 тысячах убитыми и ранеными. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о 100 тысячах, из которых 20 тысяч погибших. Такую же цифру называл Джо Байден на саммите G-7. Даже сам Евгений Пригожин признал 20 тысяч погибших. Террорист Игорь Гиркин, считающий себя большим аналитиком, называет еще большую цифру – 40 тысяч убитых.
Я думаю, эти данные из открытых источников. Наш Генштаб еще работает, более точные будут несколько позже. Но то, что более 20 тысяч убитыми – без всякого сомнения, это называют все стороны. В промежутке полгода – это огромные потери,
– подчеркнул Череватый.
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Последние потери врага
- Украинские военные продолжают давать достойный отпор врагу, который пришел на наши земли. В Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения погибли уже более 205 тысяч российских захватчиков.
- Так, на протяжении 24 мая наши воины уничтожили еще 500 оккупантов. Следует заметить, что цифры неокончательны, так как осуществлять подсчеты в условиях ожесточенных боев крайне сложно.
- Вторая армия мира теряет в Украине не только живую силу, но и немало техники. За минувшие сутки ВСУ превратили в металлолом: 3 танка, 8 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 4 единицы специальной техники.