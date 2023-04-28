Гражданские просто "испаряются": дикари из "Вагнера" массово похищают людей на Донбассе

Вагнеровцы продолжают совершать зверства на временно оккупированных территориях Донбасса. В частности, массово похищают людей. Тех, кого забрали под видом эвакуации, больше никто не видит.

Российские оккупанты продолжают убивать и калечить жителей временно оккупированного Донбасса. Кроме того, участились похищения людей. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, сообщает 24 Канал.

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Родственники бьют тревогу и обращаются к оккупационной "власти" с вопросами, как вернуть пропавших. Отвечать им, конечно, никто не собирается.

История одного письма

В сети опубликовали обращение, написанное женщиной по имени Альбина. Ее оккупанты под видом эвакуации депортировали на территорию страны-террористки.

Женщина рассказала, что так называемую "эвакуацию" (то есть депортацию) проводили вагнеровцы. Они разделили мужчин и женщин. Кроме того, у мужчин забрали паспорта. Больше с того вечера Альбина не видела своего отца и соседей. Трое гражданских мужчин просто исчезли. Ни одна попытка узнать хоть что-то об их судьбе не имела успеха.

Пушилин скрывает зверства вагнеровцев

Главарь боевиков на временно оккупированных территориях Донецкой области Денис Пушилин делает вид, что рассматривает заявления об исчезновении, которые ему адресуют. В то же время, местные телеграм-каналы сообщают: на самом деле Пушилин приказал скрывать все преступления вагнеровцев. Все потому, что главарь боевиков панически боится поссориться с поваром Путина Евгением Пригожиным.

Тем временем вагнеровцы совершают все больше преступлений. В частности, зафиксировали очень много похищений людей. Их просто увозят в неизвестном направлении. Кроме того, местные жители жалуются на многочисленные кражи.

Доказывая, что они – настоящие изверги, вагнеровцы насилуют мужчин и женщин. Часто жертвами пригожинских зеков становятся несовершеннолетние. У части вагнеровцев – СПИД и другие болезни, передающиеся половым путем.

Вагнеровцы должны понимать, что за каждое их зверство будет возмездие. Украина освободит каждый населенный пункт и вернет своих людей.