Источники 24 Канала сообщают, что на оккупированных территориях Донбасса очень участились случаи выписки раненых мобилизованных еще задолго до выздоровления. О реабилитации раненых вообще не говорится.

Смотрите также Скандалы и жалобы: как ссорятся между собой наемники российских ЧВК и мобилизованные

Врачебные комиссии получили приказ признавать раненых пригодными

Оккупационные власти приказали врачебным комиссиям максимально признавать всех мужчин пригодными или ограниченно пригодными.

Например, врачи сочли ограниченно пригодным бойца с пробитой осколками печенью и осколком в сердце. Солдата даже никто не взялся оперировать.

О миллионных компенсациях, которые обещали оккупанты за ранения, вообще никто даже не мечтает. Максимум, что могут получить бойцы оккупационной армии – это статус участника боевых действий или группу инвалидности с пенсией в пару тысяч рублей.

И даже за такие документы приходится давать взятки.

Сколько военных уже потеряла Россия