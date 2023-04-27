Источники 24 Канала сообщают, что на оккупированных территориях Донбасса очень участились случаи выписки раненых мобилизованных еще задолго до выздоровления. О реабилитации раненых вообще не говорится.
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Врачебные комиссии получили приказ признавать раненых пригодными
Оккупационные власти приказали врачебным комиссиям максимально признавать всех мужчин пригодными или ограниченно пригодными.
Например, врачи сочли ограниченно пригодным бойца с пробитой осколками печенью и осколком в сердце. Солдата даже никто не взялся оперировать.
О миллионных компенсациях, которые обещали оккупанты за ранения, вообще никто даже не мечтает. Максимум, что могут получить бойцы оккупационной армии – это статус участника боевых действий или группу инвалидности с пенсией в пару тысяч рублей.
И даже за такие документы приходится давать взятки.
Сколько военных уже потеряла Россия
- В Генштабе ВСУ утром 27 апреля сообщили, что Россия уже потеряла в войне против Украины 188 920 военных. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили еще 510 захватчиков.
- На фоне потерь Россия ведет скрытую мобилизацию. Руководитель разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия в среднем ежемесячно мобилизует 20 тысяч человек.
- Российские военные продолжают подготовку на территорию Беларуси. Кремль использует Беларусь как полигон.
- В разведке Британии сообщили, что в Кремле пытаются как можно дольше избегать новой волны открытой мобилизации из-за возможной напряженности в обществе. Поэтому минобороны России пытается вербовать добровольцев.