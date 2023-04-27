Это в эфире 24 Канала прокомментировала российская оппозиционная журналистка Ольга Романова. Она назвала еще одних фигурантов дела, которые тоже находятся не в самом лучшем положении.

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Три стороны конфликта

Мобилизированные, завербованные зеки и представители так называемых ЧВК – вот три ветви, которые формируют российскую армию и между этими субъектами большие противоречия. Это подчеркивает и конфликт между ЧВК "Поток" и "Вагнера". Первые, по словам оппозиционной журналистки, считают себя привилегированными, хотя для этого нет никаких оснований.

"Там был какой-то отбор. Они подписывались, чтобы охранять трубу, а не воевать в Бахмуте. А здесь какие-то зеки, давно воюющие и не чувствующие никакого пиетета к "Газпрому". А есть еще мобилизованные – у них ситуация самая плохая", – отметила она.

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Мобилизованные никому не нужны

Романова подчеркнула, что контракт в частности вагнеровцев рассчитан на полгода. Зато у мобилизованных он бессрочен. Они имеют другую экипировку, вооружение и никто особо не занимается их проблемами.

За вагнеровцами невозможно не следить, потому что это заключенные и они убегут. Газпромовцы понятно – дорого-престижно. А мобилизованные болтаются, как го*но в проруби,

– иронически отметила оппозиционерка.

Она отметила еще один интересный факт – сейчас российское Минобороны вербует заключенных, которые уже приезжают в Бахмут. И у них тоже другие условия, в отличие от тех же вагнеровцев.

"Минобороны не умеет командовать зеками, у них возникают конфликты и их прямо с передовой отправляют в тюрьмы Донецка и Луганска", – сказала Ольга Романова.

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