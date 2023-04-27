Это в эфире 24 Канала прокомментировала российская оппозиционная журналистка Ольга Романова. Она назвала еще одних фигурантов дела, которые тоже находятся не в самом лучшем положении.
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Три стороны конфликта
Мобилизированные, завербованные зеки и представители так называемых ЧВК – вот три ветви, которые формируют российскую армию и между этими субъектами большие противоречия. Это подчеркивает и конфликт между ЧВК "Поток" и "Вагнера". Первые, по словам оппозиционной журналистки, считают себя привилегированными, хотя для этого нет никаких оснований.
"Там был какой-то отбор. Они подписывались, чтобы охранять трубу, а не воевать в Бахмуте. А здесь какие-то зеки, давно воюющие и не чувствующие никакого пиетета к "Газпрому". А есть еще мобилизованные – у них ситуация самая плохая", – отметила она.
Ольга Романова о столкновениях российских ЧВК: смотреть видео
Мобилизованные никому не нужны
Романова подчеркнула, что контракт в частности вагнеровцев рассчитан на полгода. Зато у мобилизованных он бессрочен. Они имеют другую экипировку, вооружение и никто особо не занимается их проблемами.
За вагнеровцами невозможно не следить, потому что это заключенные и они убегут. Газпромовцы понятно – дорого-престижно. А мобилизованные болтаются, как го*но в проруби,
– иронически отметила оппозиционерка.
Она отметила еще один интересный факт – сейчас российское Минобороны вербует заключенных, которые уже приезжают в Бахмут. И у них тоже другие условия, в отличие от тех же вагнеровцев.
"Минобороны не умеет командовать зеками, у них возникают конфликты и их прямо с передовой отправляют в тюрьмы Донецка и Луганска", – сказала Ольга Романова.
Стычки между ЧВК: что известно
- Оккупанты из батальона "Поток" записали обращение к Владимиру Путину. Его распространили в сети 26 апреля. Они пожаловались непосредственно на предводителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Мол, тот блокировал их уход с позиций и угрожал расправой. Пригожин не замедлил с ответом.
- Вагнеровцы перешли все границы дозволенного и стали настоящей террористической группировкой, как ИГИЛ. Так, Пригожин недавно заявил, что больше не будет брать в плен украинских военных. В ВСУ отметили, что российские наемники не соблюдают никаких правил ведения войны. Даже с личным составом – видео казней тому доказательство.
- Тем временем кремлевская верхушка собирает по России мобилизованных. Закон о едином реестре военнообязанных вступил в силу и электронные повестки тоже. Среди россиян распространяется паника.