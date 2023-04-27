Це в ефірі 24 Каналу прокоментувала російська опозиційна журналістка Ольга Романова. Вона назвала ще одних фігурантів справи, які теж знаходяться не в найкращому становищі.
Дивіться також Боротьба за владу Росії набере обертів: нові ПВК створюють з чіткою метою
Три сторони конфлікта
Мобілізовані, завербовані зеки та представники так званих ПВК – ось три гілки, які наразі формують російську армію і між цими суб'єктами великі протиріччя. Це яскраво підкреслює й конфлікт між ПВК "Поток" та "Вагнера". Перші, за словами опозиційної журналістки, вважають себе привілейованими, хоча на це немає жодних підстав.
"Там був якийсь відбір. Вони підписувалися, щоб охороняти трубу, а не воювати в Бахмуті. А тут якісь зеки, які давно воюють і не відчувають жодного пієтету до "Газпрому". А є ще мобілізовані – у них ситуація найгірша", – відзначила вона.
Ольга Романова про сутички російських ПВК: дивитись відео
Мобілізовані нікому не треба
Романова підкреслила, що контракт зокрема вагнерівців розрахований на півроку. Натомість у мобілізованих він безтерміновий. Вони мають іншу екіпіровку, озброєння і ніхто особливо не опікується їхніми проблемами.
Вагнерівцями неможливо не опікуватися, бо це в'язні і вони втечуть. Газпромівці зрозуміло – дорого-престижно. А мобілізовані бовтаються, як гі*но в ополонці,
– іронічно відзначила опозиціонерка.
Вона наголосила на ще одному цікавому факті – наразі російське Міноборони вербує в'язнів, які вже приїжджають до Бахмута. І в них теж інші умови, на відміну від тих же вагнерівців.
"Міноборони не вміє командувати зеками, в них виникають конфлікти і їх прямо з передової відправляють до в'язниць Донецької і Луганської областей", – сказала Ольга Романова.
Сутички між ПВК: що відомо
- Окупанти з батальйону "Поток" записали звернення до Владіміра Путіна. Його поширили в мережі 26 квітня. Вони поскаржилися безпосередньо на ватажка ПВК "Вагнера" Євгєнія Пригожина. Мовляв, той блокував їхній відхід з позицій і погрожував розправою. Пригожин не забарився із відповіддю.
- Вагнерівці перейшли усі межі дозволеного і стали справжнім терористичним угрупуванням, як ІДІЛ. Так, Пригожин нещодавно заявив, що більше не буде брати в полон українських військових. В ЗСУ наголосили, що російські найманці не дотримуються жодних правил ведення війни. Навіть з особовим складом – відео страт тому доказ.
- Тим часом кремлівська верхівка збирає по Росії мобілізованих. Закон про єдиний реєстр військовозобов’язаних набрав чинності і електронні повістки теж. Серед росіян шириться паніка.