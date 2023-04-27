Це в ефірі 24 Каналу прокоментувала російська опозиційна журналістка Ольга Романова. Вона назвала ще одних фігурантів справи, які теж знаходяться не в найкращому становищі.

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Три сторони конфлікта

Мобілізовані, завербовані зеки та представники так званих ПВК – ось три гілки, які наразі формують російську армію і між цими суб'єктами великі протиріччя. Це яскраво підкреслює й конфлікт між ПВК "Поток" та "Вагнера". Перші, за словами опозиційної журналістки, вважають себе привілейованими, хоча на це немає жодних підстав.

"Там був якийсь відбір. Вони підписувалися, щоб охороняти трубу, а не воювати в Бахмуті. А тут якісь зеки, які давно воюють і не відчувають жодного пієтету до "Газпрому". А є ще мобілізовані – у них ситуація найгірша", – відзначила вона.

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Мобілізовані нікому не треба

Романова підкреслила, що контракт зокрема вагнерівців розрахований на півроку. Натомість у мобілізованих він безтерміновий. Вони мають іншу екіпіровку, озброєння і ніхто особливо не опікується їхніми проблемами.

Вагнерівцями неможливо не опікуватися, бо це в'язні і вони втечуть. Газпромівці зрозуміло – дорого-престижно. А мобілізовані бовтаються, як гі*но в ополонці,

– іронічно відзначила опозиціонерка.

Вона наголосила на ще одному цікавому факті – наразі російське Міноборони вербує в'язнів, які вже приїжджають до Бахмута. І в них теж інші умови, на відміну від тих же вагнерівців.

"Міноборони не вміє командувати зеками, в них виникають конфлікти і їх прямо з передової відправляють до в'язниць Донецької і Луганської областей", – сказала Ольга Романова.

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