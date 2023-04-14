Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, у законі про часткову мобілізацію був один прихований пункт.

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Повна мобілізація у Росії триває давно

Жирнов зазначив, що повну мобілізацію в Росії оголосили фактично у листопаді 2022 року. Кремль назвав її частковою, однак ексрозвідник стверджує, що у законі був прихований пункт.

Ми пам’ятаємо про засекречений пункт 7. Що там було написано – не відомо. Мовилось про мобілізацію 300 тисяч, а вже у секретному пункті написали про добір мобілізованих за необхідністю. Тоді оголошення повної мобілізації не потрібно,

– вважає він.

Ексспівробітник КДБ припустив, що у цьому ж пункті могли зазначити, що через військові комісаріати потрібно цифрувати повістки та вести повний облік резервістів, які підлягають відправленню на фронт.

"Щоб працювала ця система, її потрібно підготувати. Вони створили закон, на основі якого ця система готується та реалізується. Там навіть вказано, що люди, які перебувають за кордоном, повинні повернутися в Росію. Це один з останніх заходів щодо загальної мобілізації, але вона оголошена вже давно", – сказав Жирнов.

Жирнов про мобілізацію у Росії: дивіться відео

Мобілізація створює величезні проблеми для Росії

Росія планує відправити на фронт ще 400 тисяч вояків. Сергій Жирнов підкреслив, що мобілізувати таку кількість росіян реально, а от навчити та забезпечити усім необхідним – неможливо.

Ексрозвідник відзначив, що для війни кількість мобілізованих не має значення. Важливо, щоб люди були готові, вміли воювати та мали відповідне оснащення. Без цих 3 умов це не воїни, а гарматне м’ясо.

Це ліквідація власного населення шляхом відправлення їх на фронт. Для цього потрібно ненавидіти своє населення. Це створює величезні проблеми, бо Путін забирає чоловіче населення з економіки. А ще він створює демографічну яму, з якої Росія не зможе вибратись через 10, 20, 30 років,

– переконаний він.

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