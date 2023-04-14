Такое мнение в эфире 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, в законе о частичной мобилизации был скрыт один пункт.
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Полная мобилизация в России продолжается давно
Жирнов отметил, что полную мобилизацию в России объявили фактически в ноябре 2022 года. Кремль назвал ее частичной, однако экс-разведчик утверждает, что в законе был секретный пункт.
Мы помним о засекреченном пункте 7. Что там было написано – неизвестно. Речь шла о мобилизации 300 тысяч, а уже в секретном пункте написали о доборе мобилизованных при необходимости. Тогда объявление полной мобилизации не требуется,
– считает он.
Экс-сотрудник КГБ предположил, что в этом же пункте могли отметить, что через военные комиссариаты следует цифрировать повестки и вести полный учет резервистов, которые подлежат отправке на фронт.
"Чтобы работала эта система, ее нужно подготовить. Они создали закон, на основе которого эта система готовится и реализуется. Там даже указано, что люди, которые находятся за рубежом, должны вернуться в Россию. Это одна из последних мер по общей мобилизации, но она объявлена уже давно", – сказал Жирнов.
Жирнов о мобилизации в России: смотрите видео
Мобилизация создает огромные проблемы для России
Россия планирует отправить на фронт еще 400 тысяч человек. Сергей Жирнов подчеркнул, что мобилизовать такое количество россиян реально, а вот научить и обеспечить всем необходимым – невозможно.
Экс-разведчик отметил, что для войны количество мобилизованных не имеет значения. Важно, чтобы люди были готовы, умели воевать и имели соответствующее оборудование. Без этих 3 условий это не воины, а пушечное мясо.
Это ликвидация собственного населения путем отправки их на фронт. Для этого нужно ненавидеть свое население. Это создает огромные проблемы, потому что Путин забирает мужское население из экономики. А еще он создает демографическую яму, из которой Россия не сможет выбраться через 10, 20, 30 лет,
– убежден он.
Мобилизация в России по-новому: главное
- Госдума 11 апреля приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Самый главный пункт: "граждане, подлежащие мобилизации, обязаны получать повестки". Либо в бумажном варианте, либо электронном, но все подлежащие мобилизации россияне точно получат повестку.
- Всем гражданам, получившим повестку, запрещен выезд из страны. Отмечают, что среди других мер – ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел на повестку дня в течение 20 дней с ее получения.
- Создадут общую электронную базу данных призывников, данные в которую обязательно должны вносить Федеральная налоговая служба, органы следствия, суды, пенсионный фонд, медицинские организации, ЦИК, вузы и другие организации
- Среди россиян распространяются панические настроения. Они стали на 900% чаще искать, как переоформить машину на жену; 350% – переоформить жилье.