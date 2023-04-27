Джерела 24 Каналу повідомляють, що на окупованих територіях Донбасу дуже почастішали випадки виписки поранених мобілізованих ще задовго до одужання. Про реабілітацію поранених взагалі не мовиться.

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Лікарські комісії отримали наказ визнавати поранених придатними

Окупаційна влада наказала лікарським комісіям максимально визнавати всіх чоловіків придатними або ж обмежено придатними.

Наприклад, лікарі визнали обмежено придатним бійця з пробитою уламками печінкою та уламком у серці. Солдата навіть ніхто не взявся оперувати.

Про мільйонні компенсації, про що обіцяли окупанти за поранення, взагалі ніхто навіть не мріє. Максимум, що можуть отримати бійці окупаційної армії – це статус учасника бойових дій або групу інвалідності з пенсією у пару тисяч рублів.

Та навіть за такі документи доводиться давати хабарі.

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