Джерела 24 Каналу повідомляють, що на окупованих територіях Донбасу дуже почастішали випадки виписки поранених мобілізованих ще задовго до одужання. Про реабілітацію поранених взагалі не мовиться.
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Лікарські комісії отримали наказ визнавати поранених придатними
Окупаційна влада наказала лікарським комісіям максимально визнавати всіх чоловіків придатними або ж обмежено придатними.
Наприклад, лікарі визнали обмежено придатним бійця з пробитою уламками печінкою та уламком у серці. Солдата навіть ніхто не взявся оперувати.
Про мільйонні компенсації, про що обіцяли окупанти за поранення, взагалі ніхто навіть не мріє. Максимум, що можуть отримати бійці окупаційної армії – це статус учасника бойових дій або групу інвалідності з пенсією у пару тисяч рублів.
Та навіть за такі документи доводиться давати хабарі.
Скільки військових вже втратила Росія
- У Генштабі ЗСУ зранку 27 квітня повідомили, що Росія вже втратила у війні проти України 188 920 військових. Тільки минулої доби наші воїни знищили ще 510 загарбників.
- На тлі втрат Росія проводить приховану мобілізацію. Керівник розвідки України Кирило Буданов заявив, що Росія в середньому щомісяця мобілізує 20 тисяч людей.
- Російські військові продовжують проходити підготовку на територію Білорусі. Кремль використовує Білорусь як полігон.
- У розвідці Британії повідомили, що в Кремлі намагаються якомога довше уникнути нової хвилі відкритої мобілізації через можливу напруженість у суспільстві. Тому міноборони Росії намагається вербувати добровольців.