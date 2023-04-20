Как утверждает Financial Times, информация о запросах вагнеровцев в Китай содержится в "слитых" документах Пентагона.
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Китай не ответил на запрос вагнеровцев
Отмечают, что НПК "Вагнера" "спрашивала у Китая боеприпасы и оборудование" в начале 2023 года.
В материале утверждают, что подобная просьба свидетельствует об уверенности основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в том, что Пекин начнет оказывать военную помощь Москве.
Но Китай после запроса "не отправлял вагнеровцам ни одного оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов по поставкам оружия", приводит FT содержание американских секретных документов.
Какая позиция Китая: главное
- В "слитых" данных США сообщалось, что Китай всерьез рассматривал предложение поставлять оружие России. На самом деле, такие поставки могут уже происходить, иначе как бы Россия могла возобновить изготовление ракет, о котором говорит Генштаб ВСУ. Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
- Мусиенко рассказал, что, возможно, кое-чем Китай уже пересек так называемые красные линии. Когда мы говорим о поставках оружия, то подразумеваем снаряды, боеприпасы, ракеты и т.д. Однако Китай может поставлять России товары двойного назначения.
- В Китае опровергли информацию, что Пекин был готов поставлять оружие Москве. Министр иностранных дел страны Цинь Ган заявил, что Китай не будет продавать оружие ни одной из сторон.
- Данные о том, что Китай собирался поддержать Россию оружием появились в Западных СМИ. Как уже отмечалось, Пекин планировал замаскировать помощь под гражданские вещи.
- Недавно на серверы Министерства иностранных дел Словении совершили хакерскую атаку. Некоторые источники предполагают, что за ней стоит Китай.