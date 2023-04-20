Как утверждает Financial Times, информация о запросах вагнеровцев в Китай содержится в "слитых" документах Пентагона.

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Китай не ответил на запрос вагнеровцев

Отмечают, что НПК "Вагнера" "спрашивала у Китая боеприпасы и оборудование" в начале 2023 года.

В материале утверждают, что подобная просьба свидетельствует об уверенности основателя ПИК "Вагнера" Евгения Пригожина в том, что Пекин начнет оказывать военную помощь Москве.

Но Китай после запроса "не отправлял вагнеровцам ни одного оружия, даже для испытаний, и не имел никаких контактов по поставкам оружия", приводит FT содержание американских секретных документов.

Какая позиция Китая: главное