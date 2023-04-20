Як стверджує Financial Times, інформація про запити вагнерівців до Китаю міститься в "злитих" документах Пентагону.

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Китай не відповів на запит вагнерівців

Зазначають, що ПВК "Вагнера" "запитувала у Китаю боєприпаси та обладнання" на початку 2023 року.

У матеріалі стверджують, що подібне прохання свідчить про впевненість засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.

Але Китай після запиту "не відправляв вагнерівцям жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст американських секретних документів.

Яка позиція Китаю: головне