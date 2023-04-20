Як стверджує Financial Times, інформація про запити вагнерівців до Китаю міститься в "злитих" документах Пентагону.
Дивіться також Путін продовжує свої ігри: чи справді Пригожин повернув прихильність диктатора
Китай не відповів на запит вагнерівців
Зазначають, що ПВК "Вагнера" "запитувала у Китаю боєприпаси та обладнання" на початку 2023 року.
У матеріалі стверджують, що подібне прохання свідчить про впевненість засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у тому, що Пекін почне надавати військову допомогу Москві.
Але Китай після запиту "не відправляв вагнерівцям жодної зброї, навіть для випробувань, і не мав жодних контактів щодо постачання зброї", наводить FT зміст американських секретних документів.
Яка позиція Китаю: головне
- У "злитих" даних США повідомлялось, що Китай серйозно розглядав пропозицію постачати зброю Росії. Насправді такі постачання можуть уже відбуватись, інакше як би Росія могла відновити виготовлення ракет, про яке говорить Генштаб ЗСУ. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.
- Мусієнко розповів, що, можливо, по дечому Китай уже перетнув так звані червоні лінії. Коли ми говоримо про постачання зброї, то маємо на увазі снаряди, боєприпаси, ракети тощо. Однак Китай може постачати Росії товари подвійного призначення.
- У Китаї спростували інформацію, що Пекін був готовий постачати зброю Москві. Міністр закордонних справ країни Цинь Ган заявив, що Китай не буде продавати зброю жодній зі сторін.
- Дані про те, що Китай збирався підтримати Росію зброєю з'явились у Західних ЗМІ. Як зазначалось, Пекін планував замаскувати допомогу під цивільні речі.
- Нещодавно на сервери Міністерства закордонних справ Словенії здійснили хакерську атаку. Деякі джерела припускають, що за нею стоїть Китай.