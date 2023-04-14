Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. В Офісі Президента України раніше повідомили, що в російській зброї нині знаходять усе більше китайських компонентів.

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Китай може постачати товари подвійного призначення

Мусієнко розповів, що, можливо, по дечому Китай уже перетнув так звані червоні лінії. Коли ми говоримо про постачання зброї, то маємо на увазі снаряди, боєприпаси, ракети тощо. Однак Китай може постачати Росії товари подвійного призначення.

Росія під санкціями, у неї вичерпались ресурси, вони зменшили виробництво ракет, тепер це дефіцит, а тут український Генштаб говорить про те, що восени можуть бути обстріли, бо Росія збільшує виробництво ракет. Я думаю, що вони знайшли лазівку, звідки можна закуповувати ті матеріали та компоненти, що були в дефіциті,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Крім того, в Офісі Президента України вже говорять, що в російській зброї знаходять усе більше китайських компонентів. Росія діє синхронно з Китаєм. Недаремно синхронно з китайськими навчаннями поблизу Тайваню, Росія вирішила перевірити тихоокеанський флот на предмет захисту Курильських островів.

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Китай хоче бачити, як Росія оборонятиме його території

Очевидно, що перевірка тихоокеанського флоту – це Китай хоче бачити, як Росія оборонятиме майбутні китайські території, зокрема, від японців. Це не збіг. Це формування китайсько-російської дружби. Міністр оборони Китаю – один з авторів оборонної співпраці з Москвою, саме через це він перебуває під санкціями.

"Позиція Заходу щодо Китаю також буде трансформуватись і змінюватись, бо як би нам не хотілось видати бажане за дійсне і сказати, що Китай вплине на Росію, і вона завершить агресію, цього не буде. Було дуже багато заяв, але чомусь війна не припиняється", – зауважив військовий експерт.

Китай не треба, щоб Росія перемогла й виправила свій імідж. Однак Китаю не треба, щоб Росія зазнала поразки. Нинішня ситуація Пекін повністю влаштовує, бо конкуренція Китаю не треба. Заходу ж слід змінити свою риторику, бо слова "Сі має вплинути на Путіна" не дають ніякого зиску.

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