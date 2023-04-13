Що відомо про хакерську атаку

Атака описується описана як складна і систематична. В ході атаки було застосовано вірусну програму, створену групою APT15, також відомою як Vixen Panda, яка, як вважають, має прямі зв'язки з китайською армією. Такі складні втручання зазвичай здійснюються кількома обраними хакерськими групами, часто пов'язаними з державними структурами.

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Від атаки постраждали два сервери, які обмінювалися даними з серверами Міністерства закордонних справ у кількох інших європейських країнах. Хакерів особливо цікавили документи, пов'язані з Китаєм і двосторонніми відносинами між Словенією та Китаєм. Однак виявити конкретне слабке місце в системі, яким скористалися хакери, було складно, оскільки з моменту першого втручання минув значний проміжок часу.

Важливо! Експерти з кібербезпеки описують групу Vixen Panda як одну з найбільш активних і кваліфікованих груп кібершпигунів. Група пов'язана з різними кібератаками на уряди, організації та компанії по всьому світу, з акцентом на викраденні конфіденційної інформації в розвідувальних цілях.

Відповідаючи на запитання про кібератаку, речник Міністерства закордонних справ Словенії підтвердив, що вона була здійснена з "третьої країни".

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Ця кібератака в черговий раз акцентує постійну загрозу державного кібершпигунства, коли Китай та пов'язані з ним хакерські угруповання використовують передові технології для отримання конфіденційної інформації з інших країн. Те ж стосується і Росії та інших країн, які постійно вдаються до таких методів. Оскільки залежність від технологій і цифрових систем продовжує зростати, для урядів і організацій вкрай важливо інвестувати в надійні заходи кібербезпеки, щоб захиститися від таких кіберзагроз.