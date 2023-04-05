Розслідування досі триває. Western Digital, яка займається виробництвом комп'ютерної електроніки, залучила провідних зовнішніх фахівців з кіберкриміналістики двох неназваних компаній інформаційної безпеки.

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Що відомо зараз

Після виявлення атаки компанія вдалася до деяких заходів для захисту своїх систем і операцій. Вони вплинули на роботу низки сервісів виробника. Представники Western Digital пишуть, що інцидент "викликав і може продовжувати викликати збої в деяких бізнес-операціях".

Так, користувачі NAS My Cloud від Western Digital масово скаржаться, що не можуть отримати доступ до своїх хмарних сховищ. Наразі при спробі увійти в сервіс відображається помилка "503 Service Temporarily Unavailable". Хоча з моменту перших повідомлень користувачів минуло мінімум дві доби, хмара, проксі, веб, автентифікація, електронна пошта та push-повідомлення все ще недоступні.

На спеціальній сторінці стану My Cloud зазначено, що проблема зачіпає:

My Cloud , який дає змогу власникам обладнання Westen Digital організовувати персональні хмарні сховища з доступом через інтернет з будь-якого місця. Фахівці Westen Digital відключили його, щоб убезпечити користувачів від можливих хакерських атак і крадіжки особистих даних. У користувачів залишився тільки локальний доступ до файлів на їхніх жорстких дисках.

, який дає змогу власникам обладнання Westen Digital організовувати персональні хмарні сховища з доступом через інтернет з будь-якого місця. Фахівці Westen Digital відключили його, щоб убезпечити користувачів від можливих хакерських атак і крадіжки особистих даних. У користувачів залишився тільки локальний доступ до файлів на їхніх жорстких дисках. My Cloud Home,

My Cloud Home Duo,

My Cloud OS5,

SanDisk ibi,

SanDisk Ixpand Wireless Charger.

Повідомляється, що компанія працює над відновленням зачепленої інфраструктури та сервісів, але жодних термінів поки не називають.

Аналітик Бретт Каллоу з компанії Emsisoft пише, що все дуже схоже на атаку шифрувальника, проте жодних офіційних заяв від виробника поки не надходило.

My Cloud приносить компанії до 40% прибутку. Цим сервісом користуються як корпоративні замовники, так і приватні особи, які вважають, що надійніше зберігати дані у власній хмарі, а не загальнодоступній (наприклад, Google Drive, Microsoft OneDrive або Dropbox). Це загрожує серйозними репутаційними втратами.