Розслідування досі триває. Western Digital, яка займається виробництвом комп'ютерної електроніки, залучила провідних зовнішніх фахівців з кіберкриміналістики двох неназваних компаній інформаційної безпеки.
Цікаво Розробники Tor представили новий браузер із VPN
Що відомо зараз
Після виявлення атаки компанія вдалася до деяких заходів для захисту своїх систем і операцій. Вони вплинули на роботу низки сервісів виробника. Представники Western Digital пишуть, що інцидент "викликав і може продовжувати викликати збої в деяких бізнес-операціях".
Так, користувачі NAS My Cloud від Western Digital масово скаржаться, що не можуть отримати доступ до своїх хмарних сховищ. Наразі при спробі увійти в сервіс відображається помилка "503 Service Temporarily Unavailable". Хоча з моменту перших повідомлень користувачів минуло мінімум дві доби, хмара, проксі, веб, автентифікація, електронна пошта та push-повідомлення все ще недоступні.
На спеціальній сторінці стану My Cloud зазначено, що проблема зачіпає:
- My Cloud, який дає змогу власникам обладнання Westen Digital організовувати персональні хмарні сховища з доступом через інтернет з будь-якого місця. Фахівці Westen Digital відключили його, щоб убезпечити користувачів від можливих хакерських атак і крадіжки особистих даних. У користувачів залишився тільки локальний доступ до файлів на їхніх жорстких дисках.
- My Cloud Home,
- My Cloud Home Duo,
- My Cloud OS5,
- SanDisk ibi,
- SanDisk Ixpand Wireless Charger.
Повідомляється, що компанія працює над відновленням зачепленої інфраструктури та сервісів, але жодних термінів поки не називають.
My Cloud приносить компанії до 40% прибутку. Цим сервісом користуються як корпоративні замовники, так і приватні особи, які вважають, що надійніше зберігати дані у власній хмарі, а не загальнодоступній (наприклад, Google Drive, Microsoft OneDrive або Dropbox). Це загрожує серйозними репутаційними втратами.