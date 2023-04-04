Новий браузер Mullvad є повністю безплатним. Його можна завантажити для Windows, Mac і Linux. Творці обіцяють взагалі не збирати жодні дані користувачів.

Цікаво "Українська криза" поряд з насиллям та хейтом: Twitter оприлюднив свій алгоритм рекомендацій

Що відомо

У Mullvad Browser за замовчуванням увімкнено приватний режим, а отже файли cookie, кеш та історія відвідування сайтів не зберігаються між сеансами.

Зазначимо, що це досить сумнівна перевага, оскільки режим приватного перегляду жодним чином не рятує від стеження. Він дозволяє не зберігати сліди лише на вашому комп'ютері, але не приховує діяльність від провайдера чи сайтів, які ви відвідуєте. Тобто ви не збережете авторизацію, поля введення, паролі та історію переглядів на своєму пристрої, але сайт все одно бачитиме вашу IP-адресу, трафік та інше.

На відміну від класичного Tor, Mullvad Browser покладається не на технологію цибулевої маршрутизації, а на VPN. Попри різну реалізацію, в обох випадках автори обіцяють повну безпеку і конфіденційність для користувачів.

Mullvad Browser застосовує підхід "сховатися в натовпі" до конфіденційності в інтернеті, створюючи схожий "відбиток пальця" для всіх своїх користувачів.

Стандартні конфігурації та налаштування браузера маскують багато параметрів і функцій, які зазвичай використовуються для вилучення інформації з пристрою користувача, за якими його можна ідентифікувати, зокрема шрифти, вміст, що відображається, і кілька апаратних API-інтерфейсів.

Він блокує сторонні трекери та файли cookie, а також дозволяє легко видаляти файли cookie між відвідуванням сторінок протягом одного сеансу.

Як зазначають розробники, стандартний браузер Tor не завжди є найзручнішим для користувача, оскільки він просто повільно працює через особливості своєї технології. Більшість користувачів Tor не відчувають потреби в надмірному захисті Tor-браузера. Для таких користувачів і призначений новий продукт. Він забезпечує максимальну конфіденційність за мінімальної втрати швидкості роботи.

Mullvad Browser не покладається на заробіток на поведінкових даних користувачів, кажуть розробники.