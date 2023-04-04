Новий браузер Mullvad є повністю безплатним. Його можна завантажити для Windows, Mac і Linux. Творці обіцяють взагалі не збирати жодні дані користувачів.
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Що відомо
- У Mullvad Browser за замовчуванням увімкнено приватний режим, а отже файли cookie, кеш та історія відвідування сайтів не зберігаються між сеансами.
- На відміну від класичного Tor, Mullvad Browser покладається не на технологію цибулевої маршрутизації, а на VPN. Попри різну реалізацію, в обох випадках автори обіцяють повну безпеку і конфіденційність для користувачів.
- Mullvad Browser застосовує підхід "сховатися в натовпі" до конфіденційності в інтернеті, створюючи схожий "відбиток пальця" для всіх своїх користувачів.
- Стандартні конфігурації та налаштування браузера маскують багато параметрів і функцій, які зазвичай використовуються для вилучення інформації з пристрою користувача, за якими його можна ідентифікувати, зокрема шрифти, вміст, що відображається, і кілька апаратних API-інтерфейсів.
- Він блокує сторонні трекери та файли cookie, а також дозволяє легко видаляти файли cookie між відвідуванням сторінок протягом одного сеансу.
Як зазначають розробники, стандартний браузер Tor не завжди є найзручнішим для користувача, оскільки він просто повільно працює через особливості своєї технології. Більшість користувачів Tor не відчувають потреби в надмірному захисті Tor-браузера. Для таких користувачів і призначений новий продукт. Він забезпечує максимальну конфіденційність за мінімальної втрати швидкості роботи.
Mullvad Browser не покладається на заробіток на поведінкових даних користувачів, кажуть розробники.