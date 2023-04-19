Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, Пригожин вже розуміє, що війна програна, та намагається представити генштаб "зрадниками Росії".

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Боягуз Путін не може обрати сторону

Піонтковський зазначив, що боягузливий Путін продовжує маневрувати між двома сторонами конфлікту: Пригожиним та генштабом Росії.

Боягузливий та бездарний Путін продовжує маневрувати між двома смертельними ворогами – Генштабом та ПВК "Вагнер". Сьогодні він грає за одну сторону, на наступний день – за іншу. Це нічим хорошим для нього не закінчиться, – вважає він.

Опозиціонер підкреслив, що така боротьба "павуків у банці" вже грає на користь України. Поки воєнні злочинці змагаються між собою, ЗСУ продовжують знищувати окупаційне військо.

"Пригожин розуміє, що війна програна. Він вже працює у "післяпутінській" Росії. У нього буде проста легенда: "Я героїчно бився на фронті, нас зрадили у Генштабі та продажна еліта. Ми повинні їх скинути та розграбувати всю їхню власність", – додав публіцист.

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