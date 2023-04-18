Аналітики переконані, що зізнання вагнерівців щодо звірств вкотре підкреслює, що систематична жорстокість є неодмінною умовою існуванні цієї ПВК. До того ж не дивно, що сам ватажок батальйону Пригожин заохочує своїх підданих до проведення розстрілів.

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Чим погане "вкорінення насилля"

Зауважимо, що в цьому ролику зізнаються у своїх злочинах такі колишні вагнерівці, як Ялдаров і Савич. Експерти вважають, що "вкорінення насилля" потрібне керівництву батальйону для того, аби "об'єднати" найманців.

Ці свідчення підкреслюють низку останніх повідомлень про систематичне використання "Вагнером" жорстокості як методу ведення війни. Пригожин і командування батальйону можуть активно заохочувати активну участь у звірствах, намагаючись створити соціальну згуртованість і репутацію в підрозділах ПВК,

– мовиться в аналізі.

Окрім того, там зазначено, що такі методи ведення війни стовідсотково призведуть до негараздів. Власне, коли бійці батальйону розриватимуть контракти й повертатимуться додому, навряд їх можна буде назвати "безпечними" для людей.

Яка користь Україні від цих зізнань

В ISW зазначають, що це інтерв'ю із двома колишніми вагнерівцями дає цінну інформацію про структуру сил ПВК та оперативні пріоритети. Скажімо, Ялдаров стверджував, що був командиром 5-го десантно-штурмового загону та навчався зі спецпідрозділом, який спеціально вчив його вбивати.

З його слів зрозуміло й те, що Пригожин намагався повернути лояльність Путіна, кидаючи усі сили на захоплення Бахмута. Однак досягти поставленої цілі ватажку вагнерівців таки не вдалось.

Розповідь Ялдарова про накази Пригожина – вбивати мирних жителів і всіх, хто їм трапився в Соледарі – вкотре засвідчує, що Пригожин наполягав на швидкому захопленні Бахмута і наказав своїм бійцям взяти його фактично за будь-яку ціну,

– написали аналітики.

Водночас вони констатували, що і Ялдаров, і Савич підтвердили, що командування "Вагнера" жорстоко поводиться з інодумцями в лавах ПВК.

У чому саме зізнались ексвагнерівці