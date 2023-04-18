Відповідну гіпотезу висувають в Інституті з вивчення війни, з урахуванням останніх подій. У свіжому звіті зазначають, що Пригожин, схоже, повертає собі прихильність бункерного діда Владіміра Путіна. Власне, через неспроможність російського війська втілити у життя мрію президента Росії.

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Вагнерівцям відновили допомогу

В Інституті припускають, що вагнерівці знову отримують підкріплення, боєприпаси, а також політичне визнання. А це – "різке відхилення" від попередніх зусиль Кремля, які він спрямовував проти найманців Пригожина з січня 2023 року.

Так, стало відомо 17 квітня, що вагнерівці готують до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих військовослужбовців. Їх використають для посилення флангів у Бахмуті. Крім того, підтвердив Пригожин, поряд з вагнерівцями діють російські повітряно-десантні війська. Ну і, власне, він підтвердив, що його найманці отримують більше артилерійських снарядів. А це свідчить, що російське міноборони відновило постачання.

Не виключають також внесення поправок до російського закону про права ветеранів. У них передбачатиметься, що цей статус можуть отримати бійці з приватних військових компаній. Зауважують в Інституті, що Пригожин активно за це виступав. І якщо цей законопроєкт усе ж ухвалять, то це буде чіткою демонстрацією того, що покращилася позиція ватажка найманців у найближчому оточенні Кремля.

Налагодження відносин – ініціатива Путіна

Укладачі звіту зазначають, що достеменно не можуть сказати, наскільки високий рівень довіри Путіна до Пригожина. Але, схоже, що кривавий диктатор уже не мститься йому, відмовляючи у підкріпленні та боєприпасах.

Журналісти The New York Times, які послалися на витік секретних документів з Пентагону, зауважили, що Путін самостійно намагався урегулювати ворожнечу між вагнерівцями та міноборони Росії. Він влаштував зустріч між Шойгу та Пригожиним 22 лютого.

Але це ще не означає, що Путін цілком і повністю стоятиме за Пригожина горою. Це може бути тимчасове рішення на тлі розчарування у регулярних військах Росії, які не вийшли на адміністративні межі Донецької та Луганської областей до 1 березня, як наказував він.

В Інституті зауважили, що Путін не просто так призначив Міхаїла Теплінського. На їхню думку, це демонстрація того, що в пріоритеті у кривавого диктатора перемога принаймні у Бахмуті в найближчій перспективі. Причому, припускають аналітики, вона може знадобитися напередодні 9 травня або пресконференції "Пряма лінія". Останню, за чутками, Путін планує провести у червні. З її допомогою бункерний дід спробує підтвердити свій авторитет серед внутрішньої аудиторії.

Ще одна причина прихильності до Пригожина – гострий дефіцит інструкторів. У Кремлі можуть розраховувати на інструкторів з ПВК "Вагнера", які займуться навчанням мобілізованих сил. В Інституті нагадують, що вагнерівці продовжують набір добровольців по всій Росії. І не виключено, що Кремль все ще розглядає ПВК як "реальне джерело бойової потужності".