Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, в чем же секрет "успеха" вагнеровцев. Он отметил, что их действия были неожиданными.
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Успех базировался на страхе
Генерал-полковник рассказал, как ПВК смогла добиться своих "успехов" с относительно незначительным количеством войск.
Теперь мы знаем, на чем основывался их успех: это был страх. Вас могли мгновенно застрелить на месте, если вы покинули поле боя и не выполнили поставленную задачу,
– подчеркнул Сырский.
Также добавил, что на войне особенно такой интенсивности неизбежно будут потери. Однако здесь вопрос в соотношении наших и противника. Это отражает эффективность военного лидера.
"Для меня самое важное – количество погибших. Например, Пригожин утверждает, что потерял около 20 тысяч убитыми только под Бахмутом... Как сказал глава нашей СНБО, эти потери превышают наши потери 7,5 к 1. Это вам эффективность. Вот почему каждый раз , когда мы принимаем во внимание количество потерь, которые мы ожидаем – поскольку они неизбежны – затем делаем все возможное, чтобы минимизировать это количество", – подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
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Вагнеровцы убивают завербованных зеков и мобиков
- Осенью правозащитница Ольга Романова рассказывала, что вагнеровцы расстреливают завербованных зеков при попытке скрыться с фронта. Также убивают тяжело раненых, некоторых просто из-за личной мести.
- Кроме того, на Донбассе боевики Пригожина всего за одну ночь убили более 15 российских мобилизованных. По данным источников 24 Канала в украинских спецслужбах, жестокую расправу совершили из-за конфликта с мобиками, которые были направлены в их подразделение 18 ноября. Мобилизированные отказывались идти на убой первыми, аргументируя тем, что они не являются "штрафным батальоном".