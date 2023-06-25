Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, у чому ж секрет "успіху" вагнерівців. Зазначив, що їхні дії були несподіваними.

Читайте також Вагнерівці розстріляли понад 50 завербованих на війну в'язнів, – активістка

Успіх базувався на страху

Генерал-полковник розповів, як ПВК змогла досягти своїх "успіхів" з відносно незначною кількістю військ.

Тепер ми знаємо, на чому базувався їхній успіх: це був страх. Вас могли миттєво застрелити на місці, якщо ви покинули поле бою і не виконали поставлене завдання,

– наголосив Сирський.

Також додав, що на війні особливо такої інтенсивності неминуче будуть втрати. Однак, тут питання у співвідношенні наших та противника. Це відображає ефективність військового лідера.

"Для мене найважливіше – кількість загиблих. Наприклад, Пригожин стверджує, що втратив близько 20 тисяч убитими лише під Бахмутом... Як сказав голова нашої РНБО, ці втрати перевищують наші втрати 7,5 до 1. Це вам ефективність. Ось чому кожного разу, коли ми беремо до уваги кількість втрат, які ми очікуємо – оскільки вони неминучі – потім робимо все можливе, щоб мінімізувати цю кількість", – підкреслив командувач Сухопутних військ.

Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувалось у Росії

Вагнерівці вбивають завербованих зеків та мобіків