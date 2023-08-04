Маленькие дьяволы: почему вагнеровцы в Африке не такие мощные, как рассказывают пропагандисты

ЧВК "Вагнера" – это всего лишь плохо управляемая и непродуктивная мафиозная организация. В этом уверен итальянский журналист и аналитик Euronews Альберто де Филлипис, который поделился своими мыслями с 24 Каналом.

Аналитик отмечает, что несмотря на пророссийскую пропаганду, особенно в таких странах, как Италия, уже сейчас заметно, что вагнеровцы далеко не так всесильны, особенно, в Африке, где присутствуют также и итальянские военные.

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Как и почему вагнеровцы проваливаются в Африке

Несмотря на распространенный пропагандистский тезис, что основанная Пригожиным ЧВК "Вагнера" является мощным военным механизмом, результаты в Африке свидетельствуют об обратном.

Россия пытается вызвать хаос и нестабильность в Африке, в частности в регионе Сахель – как из-за больших богатств этих несчастных земель, так и для давления на Европу, особенно на Францию. И, конечно же, для предотвращения поддержки Украины. Но действительно ли ЧВК "Вагнера" такая мощная, как утверждают?

Сахель – тропическая саванна в Африке, которая является своеобразным переходом между Сахарой и южными, более плодородными землями, более известными как африканский регион Судан (не путать с государством Судан). Сахелем также называют полупустынные и степные районы к северу от Сахары — в частности, Тунисский и Алжирский Сахель.Карта Африки, на которой Сахель выделен оранжевым цветом.

Нигер фактически обратился за помощью к вагнеровцам и союзным военным хунтам в Сахеле. В то время как Москва еще не увидела того золота, которое хотела получить в обмен на протекторат. И сейчас вагнеровцы вынуждены убегать от джихадистов. Недавние государственные перевороты в Африке не принесли успеха никому, даже Путину.

В то же время действующая в Буркина-Фасо российская компания "Нордголд", чтобы привлечь добычу золота для одного из последних пророссийских проектов в Сахеле, продает свои шахты, поскольку страна стала слишком опасной для этого "бизнеса".

Россиян уже не привлекает ни золото, ни цена страха перед террористами из "Аль-Каиды", контролирующими страну. Тамошнее правительство теперь фактически стало союзником Кремля, но контролирует меньше территории, чем джихадистские повстанцы.

Это оказалось невозможной задачей и для российского менеджера "Нордголда" Георгия Смирнова, прилетевшего в декабре из Москвы в столицу африканской страны, чтобы найти решение. А также пообщаться с молодыми военными из хунты, ведущими пропаганду в поддержку Путина. Пророссийские военные госперевороты не будут успешны ни для кого, даже для Москвы.

Не стоит верить и в реальность власти военной хунты в Буркина-Фасо и Мали. Они заявляют о своей дружбе с Москвой, а также угрожают вмешаться и защитить новых мятежников в Нигере. В то же время внутри этих формирований немало внутренних врагов, которые постоянно грызутся между собой, а у их армий даже нет достаточно людей для контроля над своей территорией и обеспечения своего будущего.

Почему у новой хунты в Африке нет достаточно сил для помощи "коллегам" по госпереворотам

В Буркина-Фасо власть захватил Ибрагим Траоре, капитан армии, в 34 года ставший самым молодым главой государства в мире. Сегодня он не выходит за пределы столицы, потому что это единственное место в стране, где он действительно имеет контроль, а остальная территория кишит джихадистами и считается ничейной землей.

Как и военная хунта в Мали знает, что район граничащей с Нигером страны в регионе Менака уже месяцами контролирует ИГИЛ, а не слабое центральное правительство. Малийские военные не могут его пересечь, как это было бы необходимо сделать, чтобы защитить своих "друзей" в Ниамее.



Ибрагим Траоре посещал Путина в Москве / фото росСМИ

Как роспропаганда освещает госперевороты в Африке

Российские СМИ очень приветливо отозвались на новый указ мятежника Траоре, запрещающий экспорт урана во Францию и США. Но следует понимать, как объясняет Альберто де Филлипис, что это всего лишь манифест пропаганды, поскольку у Буркина-Фасо нет больше работающих урановых шахт, а потому страна не может экспортировать уран.Поэтому с сентября 2022 года, даже как фактический союзник Москвы, хунта Траоре избежала объявить себя врагом Запада. Хунта выгнала французов, но, например, в стране все еще существует небольшой контингент итальянских солдат. Впоследствии тон Траоре изменился уже после последнего "саммита дружбы" между Россией и Африкой в Санкт-Петербурге и после госпереворота в Нигере.

Между тем, российская пропаганда активно освещает пророссийские перевороты в Сахеле, акции против французского посольства в Ниамее и заявления руководителей нового союза мятежников.

В российских телеграм-каналах радуются мему, созданному искусственным интеллектом, где изображен темнокожий Путин с африканским ожерельем и надписью кириллицей: "Вот худший кошмар Запада. Новый лидер всей Африки".

Восхищение и успехи россиян, однако, очень громкие и неконкретные. Если в Буркина-Фасо, богатой золотом, россияне отказываются добывать его из-за слишком большого риска и из-за того, что союзная военная хунта не может защитить московские предприятия, то в Мали дела обстоят не лучше.

Проблема в том, что безопасные и доступные шахты (расположенные не в районах, контролируемых джихадистскими повстанцами) эксплуатируют канадские транснациональные компании.

И фактически военная хунта не захотела отказаться от уверенных доходов и рисков финансирования смены управления. По данным малийских источников, представителей хунты из Нигера отправили в столицу Бамако, чтобы поговорить с вагнеровцами и получить поддержку.

Присутствие вагнеровцев в стране подтвердилось, их количество около 1 500, и их зарплату должны были оплачивать, в том числе, доходами от золотых шахт.

Золотые шахты на юге Нигера очень маленькие, а на севере богатые, но их невозможно развивать без построения сложных инфраструктур. Эксперты едины в мыслях: затраты на добычу превысят прибыль в течение многих лет. Для Москвы получить преимущество от переворота в Нигере может быть гораздо сложнее, чем в Буркина-Фасо и Мали.