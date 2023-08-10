Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что вряд ли пойдет речь о штурме польской границы вооруженными вагнеровцами. Их одномоментно уничтожат пограничники, которых усилили 10 тысячами военных.

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Скорее всего, боевиков используют для профессиональной координации мигрантов, пытающихся проникнуть на территорию Польши. Людей могут вооружить не только камнями и палками, но и кустарными средствами борьбы против пограничников.

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Кроме того, Россия и Беларусь могут заблокировать Сувалкский коридор – и тогда полностью нарушится соединение между странами НАТО.

Обратите внимание! В конце июля более 100 вагнеровцев двигались в сторону Сувалкского коридора. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал это шагом к дальнейшей гибридной атаке на польскую территорию.

Россия и Беларусь испытывают НАТО

"Много сигналов, что Путин с Лукашенко пытаются понять, где провокационный предел, когда НАТО все-таки будет реагировать или не будет", – отметил Тизенгаузен.

Были случаи, когда российские самолеты маневрировали в опасной близости к американским дронам и даже сбивали их. Но самый главный "экзамен" – это два беларусских вертолета, нарушивших воздушное пространство Польши.

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