Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що навряд чи йтиметься про штурм польського кордону озброєними вагнерівцями. Їх одномоментно знищать прикордонники, яких посилили 10 тисячами військових.

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Найімовірніше, бойовиків використають для професійної координації мігрантів, які намагаються проникнути на територію Польщі. Людей можуть озброїти не лише камінням і палками, а й кустарними засобами боротьби проти прикордонників.

До яких провокацій можуть вдатися вагнерівці: дивіться відео

Крім того, Росія і Білорусь можуть заблокувати Сувальський коридор – і тоді повністю порушиться сполучення між країнами НАТО.

Зверніть увагу! Наприкінці липня понад 100 вагнерівців рухались у бік Сувальського коридору. Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький назвав це кроком до подальшої гібридної атаки на польську територію.

Росія і Білорусь випробовують НАТО

"Багато сигналів, що Путін з Лукашенком намагаються зрозуміти, де провокаційна межа, коли НАТО все-таки реагуватиме або не буде", – зазначив Тизенгаузен.

Були випадки, коли російські літаки маневрували в небезпечній близькості до американських дронів і навіть збивали їх. Але найголовніший "екзамен" – це два білоруських вертольоти, які порушили повітряний простір Польщі.

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