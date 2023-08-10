Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що навряд чи йтиметься про штурм польського кордону озброєними вагнерівцями. Їх одномоментно знищать прикордонники, яких посилили 10 тисячами військових.
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Найімовірніше, бойовиків використають для професійної координації мігрантів, які намагаються проникнути на територію Польщі. Людей можуть озброїти не лише камінням і палками, а й кустарними засобами боротьби проти прикордонників.
До яких провокацій можуть вдатися вагнерівці: дивіться відео
Крім того, Росія і Білорусь можуть заблокувати Сувальський коридор – і тоді повністю порушиться сполучення між країнами НАТО.
Росія і Білорусь випробовують НАТО
"Багато сигналів, що Путін з Лукашенком намагаються зрозуміти, де провокаційна межа, коли НАТО все-таки реагуватиме або не буде", – зазначив Тизенгаузен.
Були випадки, коли російські літаки маневрували в небезпечній близькості до американських дронів і навіть збивали їх. Але найголовніший "екзамен" – це два білоруських вертольоти, які порушили повітряний простір Польщі.
Вагнерівці в Білорусі: останні новини
- У прикордонній Зябровці помітили розгортання нового наметового містечка для вагнерівців. Там планують розмістити близько 1000 бойовиків.
- Раніше вагнерівців побачили на базі відпочинку за кілька кілометрів від Польщі. У разі серйозної загрози країна може повністю закрити кордон з Білоруссю.
- Водночас аналітики ISW припустили, що найманці ПВК "Вагнера" можуть виходити з Білорусі через порушення домовленостей між Владіміром Путіним і Алєксандром Лукашенком.